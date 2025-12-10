विज्ञापन
'इन खिलाड़ियों को नीलामी में होना ही नहीं चाहिए' , IPL ऑक्शन से पहले सुनील गावस्कर हुए आग बबूला

Sunil Gavaskar big Statement on IPL 2026 Auction: सुनील गावस्कर ने IPL 2026 मिनी-ऑक्शन से पहले विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

'इन खिलाड़ियों को नीलामी में होना ही नहीं चाहिए' , IPL ऑक्शन से पहले सुनील गावस्कर हुए आग बबूला
Sunil Gavaskar react on IPL 2026 Auction: गावस्कर हुए आग बबूला
  • आईपीएल 2026 के मिनी-ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा सभी टीमें तैयारी में हैं
  • ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जोश इंग्लिस ने शादी के कारण पूरे सीजन के लिए उपलब्ध न होने की जानकारी दी है
  • सुनील गावस्कर ने उन खिलाड़ियों की आलोचना की जो पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं हैं और सम्मान की कमी दिखाते हैं
Sunil Gavaskar on IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए मिनी-ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है.  सभी टीमों ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है.  खिलाड़ियों ने भी ऑक्शन के लिए अपने नाम रजिस्टर करा लिए हैं. इस सीजन में ऑक्शन शुरू होने से पहले कई खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं. ऐसे ही खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस भी शामिल हैं.  इंग्लिस पिछले सीजन में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे.  पंजाब ने उन्हें ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था.  उन्होंने 2 करोड़ के बेस प्राइस पर ऑक्शन के लिए खुद को रजिस्टर किया है.  हालांकि, उन्होंने ऑक्शन से पहले कहा है कि वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.  असल में, इंग्लिस अपनी शादी के कारण पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. ऐसे में पूर्व भारतीय कप्पतान सुनील गावस्कर ने  खिलाड़ियों के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. 

 भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर का बड़ा बयान सामने आया है. गावस्कर ने उन खिलाड़ियों के बारे में बात की है जो पूरे सीज़न के लिए उपलब्ध नहीं हैं, गावस्कर ने कहा कि "कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खुद को सीमित समय के लिए IPL के लिए उपलब्ध कराया है, अगर इन खिलाड़ियों के मन में IPL के लिए सम्मान नहीं है, तो उन्हें ऑक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए."

 'मिड-डे' के लिए अपने कॉलम में उन्होंने लिखा, "अगर किसी खिलाड़ी के लिए IPL से ज़्यादा ज़रूरी कुछ है, देश के हित के अलावा, तो ऑक्शन में ऐसे खिलाड़ियों पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, और जो कोई भी इसे हल्के में लेता है, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. "

गावस्कर के मुताबिक, अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए भी सैलरी कैप होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि "जिन खिलाड़ियों ने भारत के लिए अच्छा परफॉर्म किया है, जो शुरू में बेस प्राइस पर बिके थे, वे अब भारत के लिए बेहतर क्रिकेटर हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बदल गया है.  नए चेहरे सामने आते हैं और उन पर बड़ी बोलियां लगती हैं. फिर वे एक-दो सीजन के बाद गायब हो जाते हैं.

गावस्कर ने कहा, "कुछ यंग खिलाड़ी आते हैं और ऑक्शन में सिर्फ 16 दिन के क्रिकेट के लिए बड़ी रकम लेते हैं, जो रणजी ट्रॉफी सैलरी से कई गुना ज्यादा होती है. इनमें से कई खिलाड़ियों को मौका भी नहीं मिलता और वे एक-दो सीजन के बाद गायब हो जाते हैं.  हमें इन सबसे कुछ सबक सीखना चाहिए. "

Sunil Gavaskar, Indian Premier League 2026, Cricket
