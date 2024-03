IPL 2024: पूरा शेड्यूल, कब और कहां खेला जाएगा, मैचों की टाइमिंग , Online, TV channel, telecast and live stream, जानें सबकुछ

आईपीएल 2024 के पहले फेज का पूरा शे़ड्यूल, टाइमिंग के साथ (IPL 2024 Schedule with Indian Timing)

22 मार्च, शुक्रवार चेन्नई सुपर किंग्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू चेन्नई रात 8 बजे

23 मार्च , शनिवार पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स मोहाली दोपहर 3:30 बजे

23 मार्च, शनिवार कोलकाता नाइट राइडर्स Vs SRH कोलकाता शाम 7:30 बजे

24 मार्च, रविवार राजस्थान रॉयल्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स जयपुर दोपहर 3:30 बजे

24 मार्च, रविवार गुजरात टाइटंस Vs मुंबई इंडियंस अहमदाबाद शाम 7:30 बजे

25 मार्च , सोमवार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू Vs पंजाब किंग्स बेंगलुरु शाम 7:30 बजे

26 मार्च, मंगलवार चेन्नई सुपर किंग्स Vs गुजरात टाइटंस चेन्नई शाम 7:30 बजे

27 मार्च, बुधवार सनराइजर्स हैदराबाद Vs मुंबई इंडियंस हैदराबाद शाम 7:30 बजे

28 मार्च, गुरूवार राजस्थान रॉयल्स Vs दिल्ली कैपिटल्स जयपुर शाम 7:30 बजे

29 मार्च, शुक्रवार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू Vs KKR बेंगलुरु शाम 7:30 बजे

30 मार्च, शनिवार लखनऊ सुपर जायंट्स Vs पंजाब किंग्स लखनऊ शाम 7:30 बजे

31 मार्च, रविवार गुजरात टाइटंस Vs सनराइजर्स हैदराबाद अहमदाबाद दोपहर 3:30 बजे

31 मार्च, रविवार दिल्ली कैपिटल्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स विजाग शाम 7:30 बजे

1 अप्रैल, सोमवार मुंबई इंडियंस Vs राजस्थान रॉयल्स मुंबई शाम 7:30 बजे

2 अप्रैल, मंगलवार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू Vs लखनऊ बेंगलुरु शाम 7:30 बजे

3 अप्रैल, बुधवार दिल्ली कैपिटल्स Vs कोलकाता नाइट राइडर्स विजाग शाम 7:30 बजे

4 अप्रैल, गुरूवार गुजरात टाइटंस Vs पंजाब किंग्स अहमदाबाद शाम 7:30 बजे

5 अप्रैल, शुक्रवार सनराइजर्स हैदराबाद Vs चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद शाम 7:30 बजे

6 अप्रैल, शनिवार राजस्थान रॉयल्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू जयपुर शाम 7:30 बजे

7 अप्रैल, रविवार मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स मुंबई दोपहर 3:30 बजे

7 अप्रैल, रविवार लखनऊ सुपर जायंट्स Vs गुजरात टाइटंस लखनऊ शाम 7:30 बजे

किस चैनल पर कहां होगा लाइव स्ट्रीमिंग (Live Cricket Match Streaming, IPL)

इस बार आईपीएल का टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर होगा.

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां होगा (Online Cricket Match Streaming, IPL

आईपीएल 2024 के सभी मैचों का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो ऐप पर फ्री में किया जाएगा .

# आईपीएल 2024 की सभी टीमें इस प्रकार हैं. (IPL 2024 Teams)

KKR Full Squad (केकेआर पूरी टीम आईपीएल 2024 IPL 2024)

श्रेयस अय्यर (कप्तान), नितीश राणा, रिंकू सिंह, रहमानुल्लाह गुरबाज़, सुनील नरेन, जेसन रॉय, सुयश शर्मा, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क, मुजीब उल रहमान, शेरफेन रदरफोर्ड, गुस एटिंकसन, मनीष पांडे, केएस भरत, चेतन सकारिया, अंगकृश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, शाकिब हुसैन

सीएसके पूरी टीम (Chennai Super Kings Players List For IPL 2024)

एमएस धोनी (कप्तान), डेवॉन कॉन्वे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शेख राशिद, रवींद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल, राज्यवर्धन हंगरगेकर, दीपक चाहर, महीश तीक्षणा, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, मथीश पथिराना, रचिन रवींद्र, शार्दुल ठाकुर, डेरिल मिचेल, डिरेल मिचेल, समीर रिजवी, मुस्तिफिजुर रहमान, एरवलि अविनाश

आसीबी पूरी टीम (RCB Team IPL 2024)

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, मनोज भंडागे, विशाक विजय कुमार, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज , रीस टॉपले, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, मयंक डागर, कैमरून ग्रीन, अल्ज़ारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम कुरेन, लॉकी फर्ग्यूसन, स्वप्निल सिंह

मुंबई इंडियंस पूरी टीम (Mumbai Indians IPL 2024 Team)

हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, शम्स मुलानी, नेहाल वढेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मढवाल, जेसन बेहरनडॉर्फ, हार्दिक पंड्या और रोमारियो शेफर्ड, गेराल्ड कोट्जी , पेसर नुवान तुषारा, दिलाशन मदुशंका, मोहम्मद नबी, अंशुल कंबोज, नमन धीर, श्रेयस गोपाल , शिवालिक शर्मा

दिल्ली कैपिटल्स पूरी टीम (Delhi Capitals Players List For IPL 2024)

ऋषभ पंत (कप्तान), डेविड वॉर्नर, पृथ्वी शॉ, यश ढुल, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, प्रवीण दुबे, विक्की ओस्तवाल, एनरिक नॉर्खिया, कुलदीप यादव, लुगी एन्गिडी, खलील अहमद, इशांत शर्मा, मुकेश कुमार, ट्रिस्टन स्टब्स, रिकी भुई, कुमार कुशाग्र, रसीख डार सलाम, झाय रिचर्डसन, सुमित कुमार, शाई होप, स्वास्तिक चिकारा

गुजरात टाइटंस की पूरी टीम Gujarat Titans Players List For IPL 2024:

शुभमन गिल (शुभमन गिल), अजमतुल्लाह ओमरजई, उमेश यादव, सुशांत मिश्रा, शाहरुख खान, कार्तिक त्यागी, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, ऋद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जॉश लिटिल, रॉबिन मिन्ज, स्पेनसर जॉनसन, मानव सुतार और मोहित शर्मा, मानव सुतार, कार्तिक त्यागी, सुशांत मिश्रा, शाहरुख खान, उमेश यादव, अजमतुल्लाह ओमरजई

लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम ( Lucknow Super Giants List For IPL 2024)

केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, निकोलस पूरन, देवदत्त पडिक्कल, आयुष बदोनी, दीपक हुडा, के गौतम, क्रुणाल पंड्या, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, प्रेरक मांकड़, युद्धवीर सिंह, मार्क वुड, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, नवीन-उल-हक, शिवम मावी, एम सिद्धार्थ, अर्शिन कुलकर्णी

राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम (Rajasthan Royals Full Squad)

संजू सैमसन (कप्तान), रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, अवेश खान (एलएसजी से ट्रेडेड), यशस्वी जयसवाल, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, कुणाल सिंह राठौड़, जोस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, एडम ज़म्पा, शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रोवमेन पॉवेल, शुभमन दुबे, नांद्रे बर्गर, टॉम कोल्हेर कैडमोरे, आबिद मुश्ताक

पंजाब किंग्स पूरी टीम (IPL 2024, PBKS (Punjab Kings) Team Full Squad)

शिखर धवन (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, जितेश शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, प्रभसिमरन सिंह, सिकंदर रजा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टोन, अथर्व तायडे, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस, सैम कुरेन, कगिसो रबाडा, हरप्रीत बराड़, राहुल चाहर, हरप्रीत भाटिया, विदवथ कवरप्पा, हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, रिले रुसो, शशांक सिंह, प्रिंस चौधरी, तनय त्यागराजन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आशुतोश शर्मा

सनराइजर्स हैदराहाद की पूरी टीम Sunrisers Hyderabad Squad IPL 2024

एडेन मार्करम, अब्दुल समद, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन, मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह, उपेंद्र यादव, नितीश रेड्डी, शाहबाज़ अहमद (आरसीबी से ट्रेडेड), अभिषेक शर्मा, मार्को जानसन, वाशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार , मयंक मारकंडे, उमरान मलिक, टी नटराजन, फजाहक फारूकी, पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, जयदेव उनादकट, वानिंदु हसरंगा, थावेध सुब्रहमण्यम, अकाश सिंह

आईपीएल 2024: कब और कैसे देखें (IPL 2024: When and how to watch)

आईपीएल 2024 के ज्यादातर मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे. दोपहर के मैच 3:30 बजे शुरू होंगे. भारत में फैन्स टूर्नामेंट को स्टार नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे. ऑनलाइन लाइव-स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

