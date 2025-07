मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि भारत-पाक मैच देखूं... संसद की बहस में ओवैसी का बाउंसर

संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. सोमवार को लोकसभा का माहौल काफी गरम रहा. ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे तक चर्चा चली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी सदन को बताई. वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी (Owaisi On India-Pakistan Cricket Watch) ने इस दौरान सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी.

VIDEO | Speaking on Operation Sindoor in Lok Sabha, AIMIM MP Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) said, "You have stopped trade with Pakistan, closed your airspace, stopped their ships from entering our waters, then how will you play cricket match with Pakistan?"#OperationSindoor… pic.twitter.com/il2mBjJR2S