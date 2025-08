IND vs ENG 5th Test: "आपने मांगा, मैंने किया..." मोहम्मद सिराज ने हकीकत में बदली डेल स्टेन की भविष्यवाणी

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट की पूर्व संध्या पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने एक साहसिक भविष्यवाणी की थी. छह दिन बाद, मोहम्मद सिराज ने उस भविष्यवाणी को हकीकत में बदल दिया. सिराज के लिए ओवल टेस्ट के आखिरी दिन चार में से तीन विकेट लेकर अपना पंजा जड़ा और टीम इंडिया को जीत दिलाई. इस जीत के बाद एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई. व

30 जुलाई को ओवल टेस्ट शुरू होने से एक दिन पहले, स्टेन ने भविष्यवाणी की कि सिराज इस मुकाबले में पांच विकेट लेंगे. उन्होंने एक्स पर लिखा था, "सिराज 5वें टेस्ट में पांचवां विकेट लेंगे." सिराज पहली पारी में पंजा जड़ने के करीब आ गए थे. लेकिन फिर चूक गए. सिराज ने पहली पारी में 86 रन देकर 4 विकेट लिए और भारत ने इंग्लैंड को 247 रनों पर समेट दिया.

हालांकि, दूसरी पारी में सिराज ने स्टेन के शब्दों को सच साबित किया. सिराज ने दूसरी पारी में 104 रन देकर 5 विकेट लिए और इंग्लैंड को 367 रन पर आउट करने में मदद की. जीत के बाद, सिराज ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,"आपने मांगा. मैंने किया. वास्तव में आपकी ओर से आने की सराहना करता हूं."

You asked. I delivered.



Really appreciate coming from you ❤️ https://t.co/aUcPV0lUPy