IND(W) vs AUS(W): भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने, किसका पलड़ा है भारी? आंकड़े खुद दे रहे हैं जवाब

- भारत और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के बीच विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा
- वनडे में दोनों टीमों ने 59 मैच खेले हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 48 और भारतीय टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं
- वर्तमान टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने दो जीत और एक ड्रॉ के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है
India Women vs Australia Women, ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मुकाबले में आज (12 अक्टूबर) भारतीय महिला टीम की भिड़ंत ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला विशाखापत्तनम स्थित एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और मजबूत करें. यही वजह है कि क्रिकेट पंडितों को लगता है आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. मैच से पूर्व बात करें दोनों टीमों की वनडे फॉर्मेट में अबतक कैसी भिड़ंत रही है तो वो कुछ इस प्रकार है-
हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खबर लिखे जाने तक वनडे फॉर्मेट में कुल 59 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का पलड़ा हमेशा ही भारतीय महिला टीम के खिलाफ भारी रहा है. कंगारू महिला खिलाड़ियों ने यहां 48 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि भारतीय महिला टीम को महज 11 मुकाबलों में ही कामयाबी हाथ लगी है.
पॉइंट्स टेबल में भी आगे चल रही है ऑस्ट्रेलिया
यही नहीं जारी टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम भारतीय महिला टीम से आगे चल रही है. खबर लिखे जाने तक दोनों टीमों ने क्रमशः तीन-तीन मुकाबले खेले हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को अपने दो मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि एक मैच उनका ड्रॉ रहा था. वहीं भारतीय महिला टीम को अपने दो मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.
हाल यह है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम पांच अंकों (+1.960) के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे, जबकि भारतीय महिला टीम चार अंकों (+0.959) के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है. पहले पायदान पर इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का कब्जा है. जिन्होंने सर्वाधिक छह अंक (+1.864) प्राप्त किए हैं.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारतीय महिला टीम: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी/रेणुका सिंह ठाकुर.
ऑस्ट्रेलिया महिला टीम: एलिसा हीली (कप्तान), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहम/सोफी मोलिनक्स, किम गर्थ, अलाना किंग, मेगन स्कुट.
यह भी पढ़ें- IND vs WI 2nd Test: बतौर कप्तान गिल का भारत में पहला टेस्ट शतक, जडेजा ने किए तीन शिकार, दूसरा दिन भी रहा भारत के नाम
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं