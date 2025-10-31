विज्ञापन

चिपक कर सोने के हैं कमाल के फायदे, जो हर कपल को जानने चाहिए, सेहत और प्यार दोनों के लिए फायदेमंद

पति पत्नी चिपक कर सोने से क्या फायदा होता है? चिपक के सोना यानी कि अपने पार्टनर को गले लगा कर सोना सिर्फ प्यार का इजहार नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, इससे तनाव कम होता है, नींद बेहतर आती है और रिश्ता भी मजबूत होता है.

Read Time: 3 mins
Share
चिपक कर सोने के हैं कमाल के फायदे, जो हर कपल को जानने चाहिए, सेहत और प्यार दोनों के लिए फायदेमंद
पति पत्नी चिपक कर सोने से क्या फायदा होता है?

Pati ke sath sone ke fayde benefits : कडलिंग यानी अपने पार्टनर को गले लगाकर सोना सिर्फ एक रोमांटिक एहसास नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर और मन दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है. जब आप अपने पार्टनर के साथ क्लोज होकर सोते हैं, तो सिर्फ प्यार ही नहीं बढ़ता, बल्कि स्ट्रेस कम होता है, नींद गहरी आती है और रिश्ता भी मजबूत होता है. ये नज़दीकियां मन को सुकून देती हैं, स्ट्रेस को कम करती हैं और नींद को भी बेहतर बनाती हैं. कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि पार्टनर के साथ क्लोज होकर सोना, शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम के लव हार्मोन को बढ़ाता है, जो हमारे मूड को खुश रखता है, दिल को हेल्दी बनाता है और रिलेशनशिप को गहराई देता है. इसलिए कहा जा सकता है कि चिपक कर सोना सिर्फ प्यार जताने का तरीका नहीं, बल्कि एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप का सीक्रेट है.

दिमाग में गंदे विचार क्यों आते हैं? किस विटामिन की कमी से दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं, जान‍िए यहां पर

पार्टनर के साथ चिपक कर सोने के फायदे (Amazing Benefits Of Sleeping While Cuddling With Your Partner)

स्ट्रेस को कम करें (Reduces Stress)

जब आप अपने पार्टनर के साथ गले लगकर सोते हैं, तो शरीर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है. ये हार्मोन मूड को बेहतर करता है, जिससे टेंशन और चिंता कम होती है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं.

नींद की क्वालिटी बेहतर करें (Improves Sleep Quality)

पार्टनर की बॉडी हीट और दिल की धड़कन से मिलने वाला सुकून नींद को गहरा और रिलैक्सिंग बनाता है. जो कपल्स साथ सोते हैं, उन्हें सिंगल लोगों की तुलना में बेहतर नींद आती है.

Latest and Breaking News on NDTV
रिलेशनशिप को मजबूत बनाएं (Strengthens Relationship)

गले लगकर सोने से इमोशनल बॉन्ड और ट्रस्ट बढ़ता है. जब आप रोज़ रात को एक-दूसरे को गले लगाकर सोते हैं, तो आपके बीच का प्यार और समझ दोनों गहरी होती जाती हैं.

ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखे (Controls Blood Pressure)

ऑक्सीटोसिन का असर सिर्फ मूड पर ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी पड़ता है. इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और दिल की सेहत बेहतर होती है.

Latest and Breaking News on NDTV
डिप्रेशन को दूर रखे (Reduces Depression)

पार्टनर का टच और उनकी वॉर्मथ आपके मन को शांत करती है. इससे अकेलापन महसूस नहीं होता और डिप्रेशन का खतरा भी कम होता है.

इम्यूनिटी बढ़ाए (Boosts Immunity)

गले लगने से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. इससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है.

बॉडी टेंपरेचर बैलेंस करे (Balances Body Temperature)

स्किन-टू-स्किन टच से शरीर का तापमान संतुलित रहता है. इससे नींद आरामदायक होती है, खासकर सर्दियों में चिपककर सोना बेहद सुखद और सेहतमंद साबित होता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Relationship Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com