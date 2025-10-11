IND vs WI 2nd Test: बतौर कप्तान गिल का भारत में पहला टेस्ट शतक, जडेजा ने किए तीन शिकार, दूसरा दिन भी रहा भारत के नाम

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भी भारत के नाम रहा. पहले दिन स्टंप्स पर 318 रन बनाने के बाद भारतीय टीम ने दूसरे दिन 518 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की. इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने कर मेहमान टीम ने 4 विकेट गंवा दिए. वेस्टइंडीज ने स्टंप्स पर 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं और वह पहली पारी के आधार पर अभी भी भारत से 378 रन पीछे हैं. वेस्टइंडीज पर फॉलो-ऑन का खतर मडंरा रहा है. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय शाई होप 46 गेंद पर 31 और टेविन इम्लाच 31 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं.

भारत में बतौर कप्तान गिल का पहला शतक

भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 318 के स्कोर से की थी. यशस्वी जायसवाल पहले दिन के स्कोर 173 में सिर्फ 2 रन जोड़ सके. वह दोहरा शतक पूरा करने का मौका चूक गए और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए. गिल ने जायसवाल के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़े.

जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने अपना दसवां टेस्ट शतक लगाया.और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. यह बतौर कप्तान भारत में गिल का पहला शतक रहा. गिल 129 रन बनाकर नाबाद रहे. 196 गेंद की पारी में गिल ने 2 छक्के और 16 चौके लगाए. गिल के आउट होने के बाद नेड्डी क्रीज पर आए और उन्होंने 43 रन बनाए. गिल और रेड्डी के बीच चौथे विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी हुई.

वहीं विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने 44 रनों की पारी खेली. पांचवें विकेट के लिए गिल और जुरेल के बीच 102 रन की साझेदारी की. जुरेल का विकेट गिरते ही गिल ने पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी. भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाए.

रवींद्र जडेजा ने दिए तिहरे झटके

पहली पारी में बल्लेबाजी को उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब हुई. टीम ने 21 के स्कोर पर जॉन कैंपबेल का विकेट गंवाया. जॉन कैंपबेल 10 रन बनाकर आउट जडेजा का शिकार बने. इसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल और एलिक अथांजे ने दूसरे विकेट के लिए अर्द्धशतकीय साझेदारी की. यह मौजूदा सीरीज में वेस्टइंडीज की पहली अर्द्धशतकीय साझेदारी रही.

इसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल 34 रन बनाकर जडेजा का शिकार बने. वहीं वेस्टइंडीज को दिन का तीसरा झटका कुलदीप ने दिया, जिन्होंने एलिक अथांजे को 41 के स्कोर पर पवेलियन भेजा. इसके अगले ही ओवर में जडेजा ने कप्तान रॉस्टन चेज को आउट किया, जो खाता नहीं खोल पाए.

दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा ने 14 ओवर फेंके हैं और वह 37 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं. जबकि कुलदीप ने 12 ओवर में 45 रन खर्चे हैं और 1 विकेट लिया है. बुमराह, सिराज और सुंदर के विकटों का खाता अभी नहीं खुला है.

वेस्टइंडीज के लिए अभी शाई होप और टेविन इमलाच क्रीज पर हैं. दोनों के बीच 33 रन की साझेदारी हो चुकी है. शाई होप 31 और इमलाच 14 के स्कोर पर नाबाद हैं. तीसरे दिन वेस्टइंडीज को फॉलोऑन से बचना है, तो शाई होप को बड़ी पारी खेलनी होगी, साथ ही अन्य बल्लेबाजों को भी उपयोगी अंशदान देना होगा.

