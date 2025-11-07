विज्ञापन
विशेष लिंक

Delhi Traffic Advisory: बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा आज, इन रास्‍तों पर जाने से बचें, नहीं तो जाम में फंस जाएंगे

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी लोगों से असुविधा से बचने के लिए बताए गए मार्गों से बचने और यात्रा शुरू करने से पहले एडवायजरी फॉलो करने का अनुरोध किया है.

Read Time: 3 mins
Share
Delhi Traffic Advisory: बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा आज, इन रास्‍तों पर जाने से बचें, नहीं तो जाम में फंस जाएंगे

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को यानी आज होने वाले दो बड़े आयोजनों के चलते शहर के कई प्रमुख रास्तों पर भीषण ट्रैफिक जाम लगने की आशंका है. बाबा बागेश्वर धाम की पदयात्रा और इंदिरा गांधी स्टेडियम में संस्‍कृति मंत्रालय के एक बड़े समारोह को लेकर दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्‍तृत ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इन कार्यक्रमों के चलते प्रभावित रास्‍तों से बचने की सलाह दी है. 

बाबा बागेश्वर धाम की 'सनातन एकता पदयात्रा'

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में शुक्रवार को छतरपुर स्थित आद्य कात्यायनी मंदिर से उत्तर प्रदेश के वृंदावन तक 'सनातन हिंदू एकता पदयात्रा' शुरू हो रही है. इस पदयात्रा में करीब 50,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. इस कार्यक्रम के चलते दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम/फरीदाबाद की ओर जाने वाले कई रास्तों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. 

रूट/जगहप्रतिबंध का समय
सीडीआर चौक (CDR Chowk) से छतरपुर Y-प्वॉइंट तक (दोनों ओर)सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
एसएसएन मार्ग (छतरपुर Y-प्वॉइंट से डेरा मोड़ तक)सुबह 11:00 बजे से रात 8:00 बजे तक
जीर खोड़ से डेरा मोड़ तक (दोनों ओर)दोपहर 1:00 बजे से रात 10:00 बजे तक

इस रास्‍ते होकर जाएं गुरुग्राम 

ट्रैफिक पुलिस ने गुरुग्राम जानेवालों के लिए सलाह जारी की है. कहा है कि छतरपुर/डेरा गांव से आने वाले यात्री मंडी रोड का इस्‍तेमाल कर सकते हैं, जबकि डेरा गांव से छतरपुर जाने वाले बांध रोड-मंडी रोड- एमजी रोड मार्ग का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. 

'वंदे मातरम' समारोह को लेकर बदलाव 

संस्कृति मंत्रालय की ओर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 'वंदे मातरम' (राष्ट्रीय गीत) के 150वें वर्ष समारोह के कारण मध्य दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. कार्यक्रम में करीब 11,000 अतिथियों के शामिल होने की संभावना है. 

दोपहर 2 बजे तक इन रास्‍तों से बचें 

ट्रैफिक पुलिस ने इन सड़कों पर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि यहां जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं. इनमें बीएसजेड मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (JLN Marg), एमजी मार्ग, आईपी मार्ग, विकास मार्ग जैसी प्रमुख सड़कों के अलावा कई अन्‍य रास्‍ते शामिल हैं. 

  • बीएसजेड मार्ग
  • जवाहरलाल नेहरू मार्ग (JLN Marg)
  • महात्‍मा गांधी मार्ग
  • आईपी मार्ग
  • विकास मार्ग
  • सेक्रेटेरिएट रोड
  • वेलोड्रम रोड
  • शांति वन क्रॉसिंग 
  • राजघाट
  • भैरों मार्ग
  • गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे 
  • आईपी फ्लाईओवर
  • सलीम गढ़ बाईपास
  • डब्ल्यू पॉइंट
  • दिल्ली गेट
  • आईटीओ
  • यमुना ब्रिज

इन जगहों पर रहेगी नो पार्किंग 

वेलोड्रम रोड, सेक्रेटेरिएट रोड, आईपी मार्ग, बीएसजेड मार्ग, विकास मार्ग, जेएलएन मार्ग और सलीम गढ़ बाईपास समेत कई मार्गों पर पार्किंग सख्त मना है. प्रतिबंधित क्षेत्रों में पार्क किए गए वाहनों को टो (Towed) कर लिया जाएगा. 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी लोगों से असुविधा से बचने के लिए बताए गए मार्गों से बचने और यात्रा शुरू करने से पहले एडवायजरी फॉलो करने का अनुरोध किया है. साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया चैनलों से ट्रैफिक अपडेट लेते रहने की अपील की है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Traffic Advisory, Delhi Traffic Jam, Delhi Traffic Jam Update, Delhi Traffic Advisory Latest News, Traffic Advisory
Get App for Better Experience
Install Now