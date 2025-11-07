DDA Flats: दिल्‍ली में अपना एक आशियाना हो, ये सपना हम और आप जैसे लाखों लोगों का होता है. नौकरी या अन्‍य रोजगार के लिए देश के अलग-अलग शहरों से दिल्‍ली पहुंचे लाखों लोग किराये के मकानों में जीवन गुजार देते हैं, लेकिन बजट, उपलब्‍धता और अन्‍य कारणों से अपना घर नहीं ले पाते. ऐसे में सरकार की हाउसिंग स्‍कीम्‍स यानी मकान संबंधी योजनाएं काम आसान कर देती है. जैसे कि डीडीए यानी दिल्‍ली विकास प्राधिकरण समय-समय पर ऐसी स्‍कीम्‍स लेकर आता है. एक बार फिर डीडीए फ्लैट वाली स्‍कीम (DDA Flats Scheme) आई है, जिसके तहत बेहद कम बजट में आप अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं. इसकी बुकिंग के लिए आवेदन 7 नवंबर यानी आज ही से शुरू हो रही है.

11.8 लाख रुपये से ही शुरुआत

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई स्कीम का नाम है- जन साधारण आवास योजना 2025, जिसके फेज-2 के तहत 7 नवंबर, शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से बुकिंग शुरू होगी. इस स्‍कीम को फेज-1 में शानदार रेस्‍पॉन्‍स मिला था. बड़ी संख्‍या में लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था. इसे देखते हुए दूसरा फेज पेश किया गया.

DDA ने इस स्‍कीम के तहत जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक, ये फ्लैट्स दिल्ली के नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में उपलब्ध हैं. नरेला और शिवाजी पार्क में सिर्फ EWS कैटेगरी के फ्लैट हैं. जबकि, रोहिणी सेक्टर 34, 35 और रामगढ़ कॉलोनी (जहांगीरपुरी के नजदीक) में सिर्फ LIG कैटेगरी के फ्लैट उपलब्ध हैं.

रेडी-टू-मूव फ्लैट्स, 11.8 लाख से शुरू

डीडीए की इस स्‍कीम के तहत 1500 से ज्यादा फ्लैट्स एवलेबल हैं. ये फ्लैट्स रेडी-टू-मूव हैं, यानी फ्लैट की चाबी मिलते ही आप किराये के मकान से अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं. इस स्कीम के तहत EWS और LIG कैटेगरी के फ्लैटों की कीमत 11.8 लाख रुपये से शुरू हो रही है और 32.7 लाख रुपये तक के फ्लैट एवलेबल हैं.

नरेला में सबसे ज्‍यादा 1120 फ्लैट्स

डीडीए के मुताबिक, नरेला में कुल फ्लैट की संख्या 1120 है. ये फ्लैट्स 34.8 वर्गमीटर से लेकर 35.1 वर्गमीटर तक के हैं. इन फ्लैट की कीमत 13.7 लाख रुपये से 13.8 लाख रुपये तक की है. हालांकि स्‍कीम के तहत, इन पर 15 फीसदी का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस छूट के बाद इनकी कीमत 11.8 लाख रुपये से 11.9 लाख रुपये हो जाएगी.

नरेला में कुल फ्लैट की संख्या 1120 है और इनका साइज 34.8 से लेकर 35.1 वर्ग मीटर है. इन फ्लैट की कीमत 13.7 लाख से 13.8 लाख रुपये है लेकिन 15 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद इन फ्लैटों की कीमत 11.8 से 11.9 लाख रुपये हो जाएगी.

रोहिणी और रामगढ़ कॉलोनी में इतने फ्लैट्स एवलेबल

रोहिणी के सेक्टर 34 और 35 में कुल 308 एलआईजी फ्लैट एवलेबल हैं. ये भी करीब 33 से 34 वर्गमीटर साइज के हैं. इनकी कीमत 14 से 14.2 लाख रुपये के बीच है और इन पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है.

वहीं, रामगढ़ कॉलोनी में 73 एलआईजी फ्लैट हैं, जिनका साइज 31.9 से 35.3 वर्गमीटर है. इन फ्लैट्स की कीमत 15.3 लाख से 16.9 लाख रुपये है. हालांकि 15 फीसदी की छूट के बाद इनकी कीमत 13.1 से लेकर 14.5 लाख रुपये के बीच हो गई है.

शिवाजी मार्ग में 33 से 45 वर्गमीटर साइज के कुल 36 फ्लैट हैं. ये फ्लैट EWS कैटगरी के तहत मिलेंगे. इनकी कीमत करीब 25.2 लाख से 32.7 लाख रुपये तक है और इन पर कोई छूट नहीं है.

'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर आवंटन

डीडीए के मुताबिक, ये सभी फ्लैट रेडी-टू-मूव हैं और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी. फ्लैट का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगा. फ्लैट की बुकिंग के लिए आपको डीडीए की वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर जाना होगा. ज्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-11-0332 पर कॉल भी किया जा सकता है.

जन साधारण आवास योजना 2025 फेज-2 के तहत LIG फ्लैट के लिए बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपये तय किया गया है. वहीं EWS फ्लैट की बुकिंग के लिए आपको 50,000 रुपये देने होंगे.