Stomach Gas Relief Tips: पेट में गैस (Stomach Gas) एक आम समस्या है. पेट में गैस के कई कारण हैं, लेकिन ये अक्सर गलत खानपान, खराब पाचन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती है. खाने का अच्छे से ना पच पाने की वजह से भी गैस परेशान करती है. पेट में गैस के आम लक्षणों में डकार, पेट का फूलना, दर्द और बेचेनी शामिल हैं. लोग पेट की गैस को बाहर करने के लिए सौंफ, हींग और अजवाइन का सेवन करते हैं. हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय, जिनमें पेट की गैस से राहत पाने के लिए आपको इन सब चीजों का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स (Acupressure Points) के बारे में, जिन्हें करने से पेट की गैस से तुरंत छुटकारा मिल सकता है.

पेट में गैस बनने पर कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? (Which point to press for stomach gas?)

पेट में गैस की समस्या को दूर करने के लिए तीन पॉइंट्स हैं, जिन्हें दबाने से गैस से राहत मिल सकती है. कभी भी पेट में गैस परेशान करने लगे तो नाभि के ठीक ऊपर (CV12), नाभि से लगभग डेढ़ इंच नीचे (CV6) और कलाई के अंदरूनी हिस्से (PC6) को दबाने से गैस में आराम मिलता है. चलिए जानते हैं इन्हें कैसे करना है.

पेट में गैस के लिए फिंगर पॉइंट्स क्या है? (Which finger point helps in stomach gas?)

CV12 (नाभि से 4 इंच ऊपर): नाभि से करीब 4 इंच ऊपर, पेट की सीध में इस पॉइंट को हल्के से दबाएं और धीरे-धीरे गोलाकार मसाज करें.

CV6 (नाभि से डेढ़ इंच नीचे): नाभि से करीब डेढ़ इंच नीचे, उसी सीध में इस पॉइंट को 2 से 3 उंगलियों से हल्के दबाव के साथ मसाज करें.

PC6 (कलाई): कलाई से करीब 3 उंगल नीचे, हाथ के अंदरूनी हिस्से पर मौजूद इस पॉइंट को दबाने से ऐंठन और मतली से राहत मिलती है.

पेट की गैस तुरंत कैसे निकाले? (How to release gas instantly?)

अगर तकलीफ ज्यादा है और पेट की गैस से तुरंत राहत पाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ देसी उपाय भी हैं. इसमें आप हींग, सौंफ, अजवाइन के दाने खा सकते हैं. गर्म पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं और टहल भी सकते हैं. पेट में गैस की समस्या में अदरक वाली चाय भी बढ़िया उपाय है. इसके अलावा आप अपने टखने से लगभग तीन इंच ऊपर SP6 पॉइंट पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं.

पेट साफ करने के लिए कौन सा पाइंट दबाने चाहिए? (Which point to press for bowel movement?)

अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है और पेट में दर्द या भारीपन महसूस हो रहा है, तो पेट साफ करने के लिए इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा सकते हैं.

CV6 (पेट के नीचे का पॉइंट): इसमें नाभि से करीब 1.5 इंच नीचे, पेट की सीध में इस पॉइंट को 2 से 3 उंगलियों से धीरे-धीरे 2 से 3 मिनट तक मसाज करें.

ST25 (नाभि के पास का पॉइंट): नाभि के दाईं ओर लगभग 2 उंगल जितनी दूरी पर इस पॉइंट को अपने अंगूठे या तर्जनी से हल्के-हल्के दबाएं.

LI4 (हाथ का पॉइंट): पेट साफ करने के लिए हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच के मुलायम हिस्से पर हल्का प्रेशर डालें. इससे तनाव कम होगा और आंतों को काम करने में मदद मिलेगी.