मैं इस पागलपन में फंस गई हूं... राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' वाली ब्राजीली महिला ने NDTV को हर सच्चाई बता दी

भारत में इस वक्त एक ब्राजीलियाई महिला की बड़ी चर्चा है, जिसकी तस्वीर कथित वोट चोरी पर राहुल गांधी के ताजा आरोपों के बाद वायरल हुई थी. राहुल गांधा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महिला की तस्वीर दिखाकर दावा किया कि वह ब्राजीलियाई मॉडल है और उसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती जैसे नामों के साथ हरियाणा की मतदाता सूची में "22 बार इस्तेमाल किया गया". अब इस महिला की पहचान लारिसा नेरी के रूप में हुई है, जिसने एनडीटीवी से बात की है. उसने बताया कि उसे लगा कि यह पूरा "पागलपन" आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का परिणाम था. राहुल गांधी का दावा था कि यह महिला एक मॉडल है जबकि वह एक सैलून में हेयरड्रेसर है और उनसे कहा कि जब उसकी तस्वीर एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई तो उसे "डर" महसूस हुआ.

लारिसा ने एनडीटीवी को बताया, "पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हुआ था. मुझे लगा कि यह एक बुरा मजाक है. मुझे लगा कि यह AI है. शुरुआत में जब मैंने बैकग्राउंड में अपनी तस्वीर के साथ वीडियो देखा तो मुझे लगा कि यह फनी है. लेकिन जब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है, तो मैं डर गई. अब मुझे नहीं पता कि क्या करूं क्योंकि मैं अनिश्चित हूं कि लोग मेरी फोटो के साथ क्या कर रहे हैं. मैं इन मीम्स को समझ नहीं पा रही हूं जो वे मेरी फोटो के साथ बना रहे हैं, क्योंकि मैं भाषा नहीं जानती हूं."

लारिसा ने साफ किया कि उसकी वायरल हो रही तस्वीर लगभग आठ साल पहले ली गई थी जब वह लगभग 20 साल की थी. उन्होंने कहा कि उनकी यह तस्वीर उनके एक फोटोग्राफर मित्र के लिए खींची थी. उन्होंने कहा, "मैंने यह तस्वीर अपने एक दोस्त के लिए क्लिक करवाई थी जो उस समय फोटोग्राफर था. मैंने उसकी मदद करने के लिए यह तस्वीर खींचवाई थी. यह मेरे घर के सामने एक दीवार के पास खींची गई थी, इसलिए यह पेशेवर (प्रोफेशनल) भी नहीं थी. मैं कभी मॉडल नहीं थी. वास्तव में, मैं एक हेयरड्रेसर हूं और मैं कई सालों से ऐसा कर रही हूं. मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूं जो इस पागलपन के बीच में फंस गई."

'नीली डेनिम जैकेट पहने महिला' शीर्षक वाली यह तस्वीर अनस्प्लैश और पेक्सल्स जैसी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइटों पर फ्री में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. हालांकि इन वेबसाइटों पर लारिसा का नाम नहीं है, लेकिन इसके फोटोग्राफर मैथ्यूस फ़रेरो हैं, जो ब्राजीलियाई शहर बेलो होरिज़ोंटे में रहते हैं. इस तस्वीर को इन दोनों वेबसाइट्स से 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.

