IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक और सूर्यकुमार का आया तूफान, भारत ने घर पर हासिल की सबसे बड़ी जीत, सीरीज पर जमाया कब्जा

India beat New Zealand by 8 Wickets: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अभिषेक शर्मा के तूफान के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज टिक नहीं पाए और भारत ने 154 के लक्ष्य को 10 ओवर में हासिल किया और 8 विकेट से मैच अपने नाम किया. जीत के लिए मिले 154 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन फिर ईशान किशन का तूफान आया. ईशान लौटे तो क्रीज पर कप्तान आए. लेकिन दूसरे छोर से अभिषेक ने गदर काटना जारी रखा. अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्द्धशतक पूरा किया. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्द्धशतक है. रन चेज के दौरान भारत ने सिर्फ 3.1 ओवर में ही 50 रन बटोर लिए थे. अभिषेक और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जिस तरह से बल्लेबाजी है, उससे टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय फैंस तो खुश होंगे लेकिन विरोधी टीम के गेंदबाज थर-थर कापंंगे. यह भारत की घर पर गेंदों से लिहाज से सबसे बड़ी जीत है.

अभिषेक - सूर्यकुमार यादव ने काटा गदर

अभिषेक शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें रोकना नामुमकिन हैं. अभिषेक के विस्फोट के सहारे भारत ने पावरप्ले के अंदर ही जीत तय कर ली, जबकि टीम ने 10 ओवर लिए मैच अपने नाम करने के लिए. न्यूजीलैंड से मिले 154 के लक्ष्य को भारत ने 10 ओवर में हासिल किया. अभिषेक ने 20 गेंदों में 340 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और सात चौके और 5 छक्कों के दम पर नाबाद 68 रन बनाए.

वहीं सूर्यकुमार यादव ने भी लगातार दूसरा अर्द्धशतक जड़ा. सूर्या ने 25 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया. जिस तरह से कप्तान सूर्या और अभिषेक बल्लेबाज कर रहे थे, उन्होंने रन रेच का मचाक बना दिया था. सूर्या ने 26 गेंदों में छह चौके और 3 छक्कों के दम पर नाबाद 57 रन बनाए. ईशान किशन 13 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे. अभिषेक और सूर्यकुमार यादव के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, भारत ने 10 ओवर में जीता मैच, सीरीज पर जमाया कब्जा

बॉलरों का दमदार प्रदर्शन!

इससे पहले, जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी का सामना करते हुए न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में सिर्फ 153 रन ही बना सकी. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. इसके जवाब में कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. मेहमान टीम ने महज 2 रन पर डेवोन कॉन्वे (1) का विकेट गंवा दिया. इसके बाद रचिन रवींद्र (4) भी चलते बने.

न्यूजीलैंड ने 13 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो दिए थे. यहां से ग्लेन फिलिप्स ने टिम सीफर्ट के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 रन जुटाकर टीम को संभालने की कोशिश की. सीफर्ट 11 गेंदों में महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए थे और रन जोड़े थे 36.

इसके बाद फिलिप्स ने मार्क चैपमैन के साथ 41 गेंदों में 52 रन जुटाकर स्कोर को 86 रन तक पहुंचाया. चैपमैन 23 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि फिलिप्स 40 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे. कप्तान मिचेल सेंटनर ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. न्यूजीलैंड ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, हार्दिक पंड्या और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट निकाले. एक सफलता हर्षित राणा के हाथ लगी.

टीम इंडिया ने जीती सीरीज

भारत ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में 15.2 ओवर में ही जीत के लिए मिले 209 का लक्ष्य हासिल कर लिया था. जबकि पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 238 का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था. टीम इंडिया इस जीत के साथ ही सीरीज में 3-0 से आगे है. भारत की सीरीज जीत से अहम अभिषेक की बल्लेबाजी और कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म में वापस आना है. क्योंकि जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसने टी20 वर्ल्ड कप से पहले विरोधी टीमों में घबराबट जरूर पैदा कर दी है.

