IND vs NZ 3rd T20I: पांचवें मैच में जाकर मिला टीम इंडिया को 'सुपर टॉनिक', विश्व कप में काम किया तो समझो सामने वाली टीम गई काम से

India vs New Zealand 3rd T20I: भारतीय टीम प्रबंधन पिछले लंबे समय से न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) के खिलाफ 'खास टॉनिक' की तलाश में था. इसमें आप एक बार को वनडे के कुछ मैच भी शामिल कर सकते हैं. लेकिन टीम सूर्यकुमार को आखिर जाकर यह मिला गुवाहाटी में सीरीज के तीसरे और कुल मिलाकर पांचवें मैच में. टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनने के बाद मिलने वाला 'पावरफुल टॉनिक!' इस फॉर्मेट में शुरुआती 6 ओवरों का टॉनिक. अब जबकि टीम इंडिया के पास विश्व कप से पहले यहां से सिर्फ दो ही मैच बाकी बचे हैं, तो फाइनल XI अंजाम देने से पहले प्रयोग भी अपने आखिरी दौर में हैं. हर मैच की इलेवन में कम से कम दो बदलाव हो रहे हैं, तो कप्तान यादव टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुन रहे हैं. वजह थी 'सुपर टॉनिक'! लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजों से सुनिश्चित होने के बाद अब पूरा जोर बॉलिग डिपार्टमेंट को सुनिश्चित करने पर है. और इसमें भी सुपर टॉनिक पर है.

गुवाहाटी में पांचवें मैच में मिला टॉनिक!

वैसे यह भी सवाल है कि बॉलिंग करते हुए सुपर टॉनिक बाद में गेंदबाजी करते आया, या पहले. बहरहाल, यह जब भी आएगा, तो विरोधी टीम की हार बहुत हद तक शुरुआती 6 ओवरों में ही तय हो जाएगा. तीसरे टी20 से पहले के चार मैचों में भारतीय बॉलरों के पावर-प्ले (जब 30 गज के घेरे के बाहर 2 ही फील्डर होते हैं) में आंकड़े क्रमश: 68/2, 50/2, 64/2, 75/2 रहे थे. लेकिन गुवाहाटी में कप्तान सूर्यकुमार का असल मकसद हासिल हो गया. पावरफुल मकसद!! भारतीय बॉलरों ने छह ओवर में दिए सिर्फ 36 रन दिए और विकेट उखाड़ दिए 3. कप्तान खुश हुआ!

बॉलरों का दमदार प्रदर्शन, न्यूजीलैंड चूका !

पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों में 3 विकेट रूप मिले सुपर टॉनिक का असर पूरी कीवी टीम की बल्लेबाजी पर आखिर तक दिखाई पड़ी. न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत हुई, तो कीवी टीम की बल्लेबाजी पर प्रचंड असर बरकरार रहा. वह तो भला हो मिड्ल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स (48 रन, 40 गेंद, 6 चौके, 1 छक्के) का. और साथ ही मार्क चैपमैन (32 रन, 23 गेंद, 2 चौके, 2 छक्के) का, जिन्होंने बीच में उपयोगी योगदान दिया. कप्तान सैंटनर (27 रन, 17 गेंद 3 चौके, 1 छ्कके) भी कुछ देर टिक गए. और इससे न्यूजीलैंड कोटे में 20 ओवरों में 9 विकेट पर 153 तक पहुंचने में सफल रही. लेकिन उस जरूरी स्कोर से मीलों दूर रह गई, जो भारतीय बल्लेबाजों के नर्व सिस्टम पर वार कर सकता था. और अगर ऐसा हुआ, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह 'सुपर टॉनिक'. मतलब न्यूजीलैंड बैटिंग में शुरुआती 6 ओवरों 3 विकेट पर 36 रन.

