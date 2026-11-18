न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे मैच में 'स्लो ओवर-रेट' बनाए रखने के कारण भारतीय टीम पर मैच फीस का 35 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह जानकारी बुधवार को दी. मैच रेफरी रंजन मदुगले ने यह जुर्माना तब लगाया, जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम 15 नवंबर को खेले गए मुकाबले में तय समय के भीतर अपने निर्धारित ओवर पूरे करने में सात ओवर पीछे रह गई.

यह जुर्माना 'खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता' के अनुच्छेद 2.22 के तहत लगाया गया, जो न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े उल्लंघनों पर लागू होता है. इस नियम के अनुसार, अगर कोई टीम तय समय के भीतर अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती, तो हर ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाता है. इसमें जुर्माने की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय है.

सात ओवर कम होने का मतलब है कि टीम के हर सदस्य की मैच फीस में 35 प्रतिशत की कटौती की गई है. श्रेयस अय्यर, जिन्होंने नियमित वनडे कप्तान शुभमन गिल की गैर-मौजूदगी में बे ओवल में खेले गए आखिरी दो वनडे मुकाबलों में भारत की कमान संभाली थी, उन्होंने अपनी गलती मान ली और मदुगले द्वारा तय की गई सजा को स्वीकार कर लिया.

आईसीसी ने आगे कहा,"अय्यर ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए सजा को भी मान लिया, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी." यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर पॉल रीफेल और वेन नाइट्स, थर्ड अंपायर कुमार धर्मसेना और फोर्थ अंपायर क्रिस ब्राउन ने लगाया था. टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम करने के बाद भारत ने पांच मुकाबलों की वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी. अब दोनों देश दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से होने जा रही है.

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