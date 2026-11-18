- भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी दीपाली राठौड़ का राजस्थान के जूसरी गांव में भव्य स्वागत किया गया
- दीपाली राठौड़ हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग डिपार्टमेंट में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुई हैं
- ग्रामीणों ने मुख्य बाजार सजाकर और बस स्टैंड पर सम्मान समारोह आयोजित कर दीपाली का उत्साहपूर्ण स्वागत किया
Deepali Rathore Indian Army: आज 18 नवंबर 2026 को राजस्थान के डीडवाना जिले के मकराना उपखंड स्थित जूसरी गांव में उत्साह का माहौल था. हर किसी की निगाहें गांव की बेटी दीपाली राठौड़ के स्वागत की राह पर टिकी थीं. भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद दीपाली पहली बार अपनी जन्मभूमि लौट रही थीं. उनके स्वागत के लिए मुख्य बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था. प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर जब कोई बेटी सफलता की नई इबारत लिखती है तो उसका गौरव पूरे समाज को होता है. ऐसा ही गौरवपूर्ण और उत्साह से भरा नजारा जूसरी गांव में देखने को मिला, जहां भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुई गांव की बेटी दीपाली राठौड़ के आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और उल्लास के बीच गांववासियों ने अपनी लाड़ली बेटी के स्वागत में पलक-पांवड़े बिछा दिए.
बस स्टैंड पर हुआ सम्मान समारोह
इस मौके पर ग्राम पंचायत जूसरी के बस स्टैंड पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसके लिए मुख्य बाजार को भी सजाया गया. जैसे ही गांव की गौरवशाली बेटी लेफ्टिनेंट दीपाली राठौड़ का आगमन हुआ, ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान फूल-मालाओं और अभिनंदन के साथ उनका सम्मान किया गया. गांव के लोगों ने अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. कार्यक्रम में दीपाली के पिता शंकर सिंह राठौड़ एवं उनकी माता का भी सम्मान किया गया.
ग्रामीण बोले, पूरे क्षेत्र का बढ़ाया मान
इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे गांव और मकराना क्षेत्र को भी गौरवान्वित किया है. उन्होंने कहा कि सेना में अधिकारी बनना किसी भी युवा के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है. दीपाली की सफलता ने यह संदेश दिया है कि बेटियां भी अपने परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के बल पर हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं.
बेटियों और युवाओं के लिए बनीं प्रेरणास्रोत
ग्रामीणों ने कहा कि दीपाली राठौड़ की यह उपलब्धि गांव की अन्य बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी. उनकी सफलता से क्षेत्र की बेटियों को अपने सपनों को पूरा करने तथा देश सेवा के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. साथ ही यह उपलब्धि समाज में बेटियों की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को भी नई दिशा देने का कार्य करेगी.
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