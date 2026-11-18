सुप्रीम कोर्ट में पिछले सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अदालत में एक वकील द्वारा कथित तौर पर किए गए दुर्व्यवहार को लेकर देश के पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने संयुक्त बयान जारी किया है. बयान में इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्यायपालिका की गरिमा और संस्थागत प्रतिष्ठा की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.

कहा- न्यायपालिका पर टिकी हैं देशवासियों की उम्मीदें

संयुक्त बयान में कहा गया, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश के 147 करोड़ लोगों की उम्मीदें न्यायपालिका पर टिकी हैं. ऐसे में कुछ निहित स्वार्थों को सुनियोजित साजिश के तहत न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती." बयान में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कानूनी बिरादरी के वरिष्ठ सदस्य न्यायपालिका पर लगातार हो रहे हमलों पर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते.

अदालत में हुई घटना की कड़ी निंदा

संयुक्त बयान में कहा गया, "पिछले सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत के भीतर एक नाराज वकील की ओर से की गई घटना की कड़ी निंदा की जाती है." पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि अदालतों की गरिमा बनाए रखना पूरे कानूनी समुदाय की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं.

अवमानना नोटिस जारी करने के कदम का किया स्वागत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए अवमानना नोटिस जारी किए जाने का भी बयान में स्वागत किया गया. बयान जारी करने वालों ने कहा कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा, "कानून का पालन करने वाला कोई भी नागरिक अब अदालतों के भीतर ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही इन्हें दोबारा होने की अनुमति दी जानी चाहिए."

इन हस्तियों ने जारी किया संयुक्त बयान

संयुक्त बयान जारी करने वालों में टी. राजा, जो मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील हैं, सुधीर सक्सेना, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील हैं, तथा एस.के. गंगेले, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील हैं, शामिल हैं.

यह भी पढ़ें | CJI सूर्य कांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस