ब्लैक कैप्स के खिलाफ पहले टी20 और फिर वनडे सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम की नजरें अब टेस्ट सीरीज अपने नाम करने पर होगी. 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और फाइनल की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारत को जीत दर्ज करनी होगी. फिलहाल चार टीमें फाइनल में पहुंचने की प्रवल दावेदार हैं- न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत. न्यूजीलैंड मौजूदा समय में 72.22% अंक प्रतिशत के साथ टॉप पर है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 71.43% के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया 69.23% के साथ तीसरे और भारत 51.52% के साथ चौथे स्थान पर है. हालांकि, 2026 के आखिर और 2027 की शुरुआत में होने वाली कई सीरीज के नतीजों के आधार पर यह पूरी स्थिति बदल सकती है.

वो सीरीज जो तय करेंगी राह

19 नवंबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड और भारत के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का WTC 2025-27 की स्टैंडिंग पर बड़ा असर पड़ेगा. साथ ही, बांग्लादेश के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की चल रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज का भी मौजूदा चैंपियन की रैंकिंग पर असर पड़ेगा. आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका बहुत अहम होगी, क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ चार और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है.

न्यूजीलैंड भी श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैच खेलेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपनी मेजबानी में इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट खेलेगा और श्रीलंका के दौरे पर दो टेस्ट खेलेगा. इसका मतलब यह है कि भारत को अभी सात टेस्ट खेलने हैं, न्यूजीलैंड को 10, ऑस्ट्रेलिया को नौ और दक्षिण अफ्रीका को सात टेस्ट खेलने हैं.

भारत कैसे क्वालीफाई कर सकता है?

शुभमन गिल एंड कंपनी के पास ज्यादा गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है. इस चक्र में अब तक खेले गए 11 टेस्ट मैचों में से चार हारने के बाद, भारत को अपने बाकी बचे सात टेस्ट मैचों में जीत हासिल करने की जरूरत है.

भारत की स्थिति ऐसी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट जीतने के बाद भी, WTC फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी 'टॉप 2' में उनकी जगह पक्की नहीं होगी.

असल में, अगर भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी पांच टेस्ट जीत भी लेता है, तब भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि वे क्वालीफाई न कर पाएं. ऐसा तब होगा जब दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड अपने बाकी बचे मैच जीत जाएं.

इसलिए, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों को बड़े अंतर से हराएं, और साथ ही WTC टेबल में अपने प्रतिद्वंद्वियों के मैचों के नतीजे भी उनके पक्ष में आएं.

उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का ड्रॉ होना भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे दोनों में से किसी भी टीम को जीत प्रतिशत का फायदा नहीं मिल पाएगा.

कई स्थितियों में, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-2 से सीरीज जीतने के बाद भी भारत की 'टॉप 2' में जगह पक्की नहीं होगी. ऐसे में उन्हें अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वियों - पाकिस्तान और श्रीलंका - पर निर्भर रहना पड़ेगा कि वे न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका को हरा दें.

इसके विपरीत, अगर नतीजे भारत के पक्ष में रहते हैं, तो वे पॉइंट्स टेबल में टॉप पर भी पहुंच सकते हैं. अभी सब कुछ दांव पर लगा है, और इन चार दावेदार देशों के हर एक नतीजे का WTC 2025-27 की स्टैंडिंग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा.

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