

बेलेरिव ओवल में सीरीज के निर्णायक तीसरे वनडे मैच में बेन डकेट के सातवें वनडे शतक और सोनी बेकर के चार विकेटों की बदौलत इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 97 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. डकेट ने 115 गेंदों पर 133 रन बनाकर इंग्लैंड को 328 रनों के स्कोर तक पहुंचाया. इसके बाद, नई गेंद से बेकर की शानदार गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम लड़खड़ा गई और 34 रनों पर ही उनके 3 विकेट गिर गए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 46.5 ओवरों में 231 रनों पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से केवल मैट रेनशॉ ने 55 रनों की पारी खेलकर कुछ हद तक संघर्ष किया. इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

थ्री लायंस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे 7 विकेट से जीता था. लेकिन दूसरे और तीसरे वनडे में उन्हें मुंह की खानी पड़ी. मेजबान टीम दूसरे मैच में 135 रनों से हारी, जबकि तीसरे मैच में उन्हें 97 रनों से हार मिली. यह ऑस्ट्रेलिया के वनडे इतिहास में पहली बार है, जब घरेलू सरजमीं पर लगातार दो वनडे मैचों में 90 से अधिक रनों से हार मिली हो.

बता दें, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बीते कुछ समय से लगातार घर पर फ्लॉप हो रही है. बीती चार वनडे सीरीज में उन्हें सिर्फ भारत के खिलाफ जीत नसीब हुई है. 2024 में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली थी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें 2-1 से हराया था. जबकि पिछले साल भारत के खिलाफ उन्होंने 2-1 से जीत दर्ज की थी. वहीं इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें बुधवार को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है.

बात अगर मुकाबले की करें तो होबार्ट में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में डकेट ने शतक लगाया, जिसकी मदद से इंग्लैंड की टीम 328 रनों पर ऑल आउट हो गई. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 231 रनों पर सिमट गई. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बेकर ने चार विकेट लिए, जबकि लियाम डॉसन ने तीन विकेट चटकाए. सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बावजूद इंग्लैंड ने शानदार वापसी की. रविवार को एडिलेड में उन्होंने 135 रनों से जीत दर्ज की थी. यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी वनडे में सीरीज में पिछड़ने के बाद सीरीज अपने नाम की हो.

वहीं जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा,"सीरीज की शुरुआत हमारे लिए अच्छी नहीं रही थी. आमतौर पर हम सीरीज में थोड़ी धीमी शुरुआत करते हैं, लेकिन एडिलेड में हमने जिस तरह वापसी की और आज जैसा प्रदर्शन किया, उस पर पूरी टीम को गर्व होना चाहिए."

बुधवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की ओर से डकेट ने 115 गेंदों पर 133 रन बनाए. ओपनर डकेट एक 'टॉप एज' लगने के कारण आउट हुए; उनका विकेट मैट रेनशॉ ने लिया. वह मैदान के छोटे हिस्से की तरफ 'स्लॉग स्वीप' करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधे हवा में ऊपर चली गई और जोश इंग्लिस ने कैच पकड़ लिया.

विल जैक्स ने इंग्लैंड के लिए 59 रन जोड़े, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैक एडवर्ड्स ने चार और रेनशॉ ने तीन विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम में राइली मेरेडिथ और एडम ज़म्पा की जगह माहली बियर्डमैन और एलेक्स कैरी को शामिल किया गया. लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और ट्रैविस हेड व मिचेल मार्श के जल्दी आउट होने से टीम 5-2 के स्कोर पर आ गई.

इसके बाद जब इंग्लिस, बेकर की गेंद पर जॉर्डन कॉक्स के हाथों कैच आउट हुए, तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 34-3 हो गया. रेनशॉ ने 55 रनों की पारी खेली, लेकिन फिर डॉसन की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच और बोल्ड हो गए. उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 108-4 था. जब डकेट ने ब्रूक की गेंद पर स्पेंसर जॉनसन का कैच पकड़ा, तो इंग्लैंड की जीत पक्की हो गई.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्श ने कहा,"इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, वे हमसे बेहतर रहे. हमें अभी कई चीजों पर काम करने की जरूरत है." "भले ही हम जीते नहीं हैं और हमें बेहतर खेल का सामना करना पड़ा है, फिर भी मैं इस ग्रुप को लेकर काफी उत्साहित हूं. यह युवा खिलाड़ियों का एक अच्छा ग्रुप है, जो अभी एक सफर पर हैं. वर्ल्ड कप में अभी भी 12 महीने का समय है, इसलिए इन्हें टीम में शामिल करना अच्छा है." दोनों टीमें शनिवार को मेलबर्न में अपनी T20 सीरीज की शुरुआत करेंगी.

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