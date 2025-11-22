विज्ञापन
विशेष लिंक

'सुपर ओवर' का दिल तोड़ देने वाला VIDEO, देखें कैसे एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में हार गई युवा सेना

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय 'ए' टीम को बांग्लादेश 'ए' के खिलाफ 'सुपर ओवर' में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

Read Time: 3 mins
Share
'सुपर ओवर' का दिल तोड़ देने वाला VIDEO, देखें कैसे एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में हार गई युवा सेना
'सुपर ओवर' में बांग्लादेश 'ए' को मिली जीत
  • एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत ए और बांग्लादेश ए के बीच मुकाबला दोहा में खेला गया था
  • बांग्लादेश ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 194 रन बनाए थे, हबीबुर रहमान सोहन ने 65 रन बनाए
  • भारत ए ने 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 194 रन बनाए और मैच सुपर ओवर में पहुंचा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 21 नवंबर को भारत 'ए' और बांग्लादेश 'ए' के बीच दोहा में खेला गया. जहां भारतीय टीम को सुपर ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा. दोहा में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश 'ए' की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए हबीबुर रहमान सोहन सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 46 गेंद में 141.30 की स्ट्राइक रेट से 65 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एस. एम. मेहेरोब ने 18 गेंदों में 266.66 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 48 रनों का योगदान दिया.

बांग्लादेश 'ए' की तरफ से जीत के लिए मिले 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की 'ए' टीम भी 20 ओवरों में 194/6 रनों तक ही पहुंच पाई. पारी का आगाज करते हुए प्रियांश आर्य ने 23 गेंदों में 191.30 की स्ट्राइक रेट से 44 रनों का योगदान दिया. उनका अलावा वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में 38, कैप्टन जितेश शर्मा ने 23 गेंद में 33 और नेहल वढेरा ने 29 गेंद में नाबाद 32 रन बनाए.

'सुपर ओवर' में भारतीय टीम को मिली दिल तोड़ देने वाली हार

मुकाबला ड्रॉ होने के बाद मैच का परिणाम 'सुपर ओवर' के जरिए निकाला गया. भारतीय टीम की तरफ से 'सुपर ओवर' में पारी का आगाज कैप्टन जितेश शर्मा के साथ रमनदीप सिंह करने आए. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी रिपन मोंडोल ने उठाई. मोंडोल ने ओवर की पहली ही गेंद पर जितेश शर्मा (00) को बोल्ड कर दिया. उसके बाद मैदान में उतरे आशुतोष शर्मा (00) भी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए और पहली ही गेंद पर जवाद अबरार के हाथों कैच आउट हो गए.

जीत के लिए मिले 1 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से यासिर अली और जिशान आलम ने पारी का आगाज किया. वहीं भारतीय टीम की तरफ से सुयश शर्मा ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाई. विपक्षी टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही. यासिर अली (00) पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए. उनके बाद दूसरे बल्लेबाज के रूप में कैप्टन अकबर अली खूद क्रीज पर आए. सुयश शर्मा की अगली गेंद वाइड रही. जिसके साथ ही बांग्लादेश की टीम को जीत भी मिल गई.

यह भी पढ़ें- तैजुल इस्लाम ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, टेस्ट में बनाया गजब का रिकॉर्ड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India A, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now