बिग बॉस 19 के फैमिली वीक होते ही शॉकिंग डबल इविक्शन देखने को मिला, जिसमें कुनिका सदानंद और मालती चाहर शो से बाहर हो गई हैं. 

बिग बॉस 19 के फैमिली वीक के बाद शॉकिंग डबल इविक्शन, ये दो कंटेस्टेंट हुए फिनाले रेस से बाहर
कुनिका सदानंद और मालती चाहर हुए बिग बॉस 19 से इविक्ट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में ये हफ्ता फैमिली वीक था, जिसमें इमोशन और कॉमेडी का डोज देखने को मिला. परिवार वालों के शो में आने से जहां कंटेस्टेंट ने रिचार्ज महसूस किया तो वहीं अब वीकेंड पर डबल इविक्शन के साथ दो कंटेस्टेंट का फिनाले में जाने का सपना टूटता नजर आ रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो कुनिका सदानंद और मालती चाहर इस हफ्ते इविक्ट हो गई हैं. इस खबर से फैंस भी काफी शॉक्ड नजर आ रहे हैं. वहीं उनका कहना है कि कुनिका सदानंद का इविक्शन अनफेयर है. जबकि कुछ लोग मालती चाहर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि अब अगर इविक्शन हो गया है तो कुनिका सदानंद और मालती चाहर के जाने के बाद शो में प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा रह गए हैं. 

मालती चाहर की सैक्सुएलिटी पर उठाए थे कुनिका सदानंद ने सवाल

पिछले कुछ एपिसोड में मालती चाहर और कुनिका सदानंद की काफी बहस देखने को मिली. वहीं एक एपिसोड में कुनिका सदानंद ने तान्या मित्तल से बातचीत में मालती चाहर की सैक्सुएलिटी पर सवाल उठाए. इसके चलते वीकेंड का वार पर रोहित शेट्टी ने उन्हें खरीखोटी भी सुनाई थी. जबकि सोशल मीडिया पर वह काफी ट्रोल भी हुए थे. 

कुनिका सदानंद ने पर्सनल लाइफ का किया था शो में खुलासा

कुनिका सदानंद बेबाकी से शो में अपनी बात रखती आई हैं. वहीं उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की भी चर्चा शो में की और फरहाना भट्ट के साथ बात करते हुए, कुनिका ने अपनी शुरुआती मुश्किलों के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि उनके लिए कस्टडी का संघर्ष मुश्किल था. उन्होंने अपने बेटे की कानूनी कस्टडी के लिए नौ साल तक लड़ाई लड़ी. वह मुंबई में अपना काम छोड़ दिल्ली की अदालत पहुंच जाती थीं. जबकि उन्होंने शो में बताया था कि वह सालों तक एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थीं. 

मालती चाहर के भाई दीपक चाहर की हुई थी शो में एंट्री

मालती चाहर की बात करें तो वह बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में एंट्री करती नजर आई थीं. वहीं इस हफ्ते फैमिली वीक में उन्हें सपोर्ट करने उनके भाई और क्रिकेटर दीपक चाहर ने एंट्री की, जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है. 

