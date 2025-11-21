विज्ञापन

Mastii 4 box office collection Day 1: 40 करोड़ के बजट वाली मस्ती 4 ने पहले दिन कमाए इतने करोड़, हिट के लिए करनी होगी इतनी कमाई

Mastii 4 box office collection Day 1:रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासनी, तुषार कपूर और अरशद वारसी की फिल्म मस्ती सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है.

Read Time: 2 mins
Share
Mastii 4 box office collection Day 1: 40 करोड़ के बजट वाली मस्ती 4 ने पहले दिन कमाए इतने करोड़, हिट के लिए करनी होगी इतनी कमाई
Mastii 4 box office collection Day 1: 40 करोड़ के बजट वाली मस्ती 4 ने पहले दिन कमाए इतने करोड़
नई दिल्ली:

Mastii 4 box office collection Day 1: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासनी, तुषार कपूर और अरशद वारसी की फिल्म मस्ती सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है. बीते दिनों मस्ती 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसके दर्शकों का मिला-जुला रिएक्शन मिला था. अब मस्ती 4 के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासनी की इस फिल्म का बजट करीब 38-40 करोड़ है, जिसमें प्रोडक्शन और प्रमोशन का खर्च शामिल है.

ये भी पढ़ें; ड्रग्स केस में शक्ति कपूर के बेटे को मिला समन, एंटी-नारकोटिक्स सेल कर रही है 252 करोड़ ड्रग्स केस की जांच

मस्ती 4 ने पहले दिन कितनी की कमाई

पहले दिन भारत में फिल्म मस्ती 4 ने नेट कलेक्शन लगभग 4.35 करोड़ रुपये किया. सुबह के शो में औसत ऑक्यूपेंसी 7-9% रही, लेकिन शाम और नाइट शो में यह 18-22% तक पहुंच गई. मस्ती 4 को लेकर मुंबई, पुणे, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में अच्छी बुकिंग दिखी. फिल्म मस्ती 4 का बजट लगभग 38-40 करोड़  बताया जा रहा है, इसलिए पहले दिन का आंकड़ा न बहुत शानदार है, न बहुत खराब. मस्ती सीरीज़ की पुरानी यादें और सोशल मीडिया पर चल रहे मीम्स की वजह से वर्ड ऑफ माउथ अभी पॉजिटिव दिख रहा है. वहीं मस्ती 4 को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर करीब 80 से 100 करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी. 

मस्ती 4 में क्या है खास

आपको बता दें कि मस्ती 4 का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया. इस कॉमेडी फिल्म में पुरानी तिकड़ी रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासनी के साथ अरशद वारसी और तुषार कपूर भी मुख्य भूमिका में हैं. फैंस को 11 साल बाद “मस्ती गैंग” की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार था. इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2004 में आई थी, जिसके बॉक्स ऑफिस पर खूब पसंद किया गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mastii 4, Mastii 4 Box Office Collection Day 1, Mastii 4 Box Office Collection, Mastii 4 Collection, Mastii 4 Opening
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com