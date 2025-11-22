विज्ञापन
तैजुल इस्लाम ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, टेस्ट में बनाया गजब का रिकॉर्ड

Taijul Islam Created History: तैजुल इस्लाम बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं.

तैजुल इस्लाम ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, टेस्ट में बनाया गजब का रिकॉर्ड
तैजुल इस्लाम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
  • इस्लाम ने BAN की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शाकिब की बराबरी कर ली है
  • उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में चार विकेट लेकर कुल विकेटों की संख्या 246 कर दी है
  • शाकिब अल हसन ने 2007 से 2024 के बीच 71 टेस्ट मैचों में 246 विकेट लिए थे और तैजुल ने यह रिकॉर्ड बराबर किया
Taijul Islam, Bangladesh vs Ireland, 2nd Test 2025: तैजुल इस्लाम ने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और की नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज कप्तान शाकिब अल हसन की बराबरी की है. 38 वर्षीय हसन ने 2007 से 2024 के बीच बांग्लादेश की तरफ से 71 टेस्ट मैच खेलते हुए 121 पारियों में 31.72 की औसत से 246 विकेट चटकाए थे. वहीं आयरलैंड के खिलाफ जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले की पहली पारी में 4 विकेट चटकाते हुए तैजुल इस्लाम ने उनकी बराबरी कर ली है.

तैजुल इस्लाम का टेस्ट करियर

तैजुल इस्लाम ने बांग्लादेश की तरफ से 2014 से खबर लिखे जाने तक 57* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 101 पारियों में 31.14 की औसत से 246 सफलता हाथ लगी है. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 2 बार 10, 17 बार 5 और 13 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है. 39 रन खर्च कर 8 विकेट एक मैच की एक पारी में उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज

246 - तैजुल इस्लाम

246 - शाकिब अल हसन

209 - मेहदी हसन मिराज

100 - मोहम्मद रफीक

78 - मशरफे मुर्तजा

तैजुल इस्लाम का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें तैजुल इस्लाम के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से खबर लिखे जाने कुल 57* टेस्ट, 20 वनडे और 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको टेस्ट की 100 पारियों में 31.34 की औसत से 242, वनडे की 20 पारियों में 25.96 की औसत से 31 और टी20 की 2 पारियों में 58.00 की औसत से 1 सफलता हाथ लगी है.

