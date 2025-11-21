15 दिन तक रोजाना खाली पेट लौंग का पानी पीने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं?

Clove Water Benefits: भारतीय किचन में मौजूद मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. लौंग उन्हीं में से एक है. ये दिखने में एक छोटा सा मसाला है लेकिन इसके लाभ बड़े-बड़े हैं. भारतीय घरों में लौंग को पूजा से लेकर खाना पकाने और सुंदरता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. लौंग में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, मैंगनीज़, आयरन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए लौंग के पानी का सेवन.

कैसे बनाएं लौंग का पानी- (How To Make Clove Water)

लौंग का पानी बनाना बहुत ही आसान है. इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहले आप रात में दो लौंग को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह इस पानी को खौलाकर छानकर पी लें.

लौंग का पानी पीने के फायदे- (Laung Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो लौंग के पानी का सेवन कर सकते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

2. स्किन-

लौंग का पानी पीने से स्किन को कई फायदे हो सकते हैं, मुख्य रूप से इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी पाए जाते हैं जो स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

3. बालों-

बालों के लिए लौंग का पानी आमतौर पर पीने के बजाय सीधे बालों और स्कैल्प पर लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके फायदे मुख्य रूप से बाहरी उपयोग से जुड़े हैं.

4. पाचन-

ठंड के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं काफी परेशान करती हैं. अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं तो लौंग के पानी का सेवन कर सकते हैं. लौंग का पानी गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत बन सकता है.

