नेटफ्लिक्स पर मां-बाप के साथ बैठकर देख पाएंगे A रेटेड फिल्में, OTT प्लैटफॉर्म पर आया ये नया ऑप्शन?

नेटफ्लिक्स दुनिया के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसके 300 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं. यह सिर्फ दूसरे देशों तक ही सीमित नहीं है. यह भारत में भी मजबूत है और यह प्लेटफॉर्म ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए ज्यादा रीजनल टाइटल्स को आगे बढ़ा रहा है. इसका सबसे नया उदाहरण गुजराती फिल्म वश लेवल 2 का इस प्लैटफॉर्म पर आना है.

पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैल रही है कि नेटफ्लिक्स ने “स्किप एडल्ट सीन” नाम का एक नया फीचर जोड़ा है. X और इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि नेटफ्लिक्स ने एक बटन पेश किया है जिससे यूजर्स फिल्मों में इंटीमेट सीन स्किप कर सकते हैं. हर कोई जानता है कि जब हम परिवार के साथ फिल्म देखते हैं और अचानक स्क्रीन पर कोई एडल्ट सीन आ जाता है तो कितनी ऑक्वर्ड लगता है. इसलिए इस अफवाह ने तेजी से लोगों का ध्यान खींचा और कई लोगों ने इस पर यकीन कर लिया.

लेकिन सच तो यह है कि नेटफ्लिक्स ने ऐसा कोई फीचर नहीं जोड़ा है. “स्किप एडल्ट सीन” बटन दिखाने वाले स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फेक हैं. वे सिर्फ एडिट की गई तस्वीरें और ऑनलाइन शेयर किए गए मीम्स हैं.

दुनिया भर में कई यूजर्स नेटफ्लिक्स से यह ऑप्शन लाने के लिए कह रहे हैं, उम्मीद है कि इससे परिवार के साथ फिल्म देखना आसान हो जाएगा. लेकिन अभी तक, नेटफ्लिक्स ने इसे जोड़ने का कोई इशारा नहीं दिया है. प्लेटफॉर्म इस रिक्वेस्ट पर विचार करेगा या इसे अनदेखा करके दूसरे फीचर्स पर फोकस करेगा, यह उन पर निर्भर करता है.