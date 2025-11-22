200+ बच्चों का सामूहिक अपहरण, नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल में बोको हरम स्टाइल की किडनैपिंग

नाइजीरिया के नॉर्थसेंट्रल क्षेत्र के नाइजर राज्य में शुक्रवार को एक कैथोलिक स्कूल पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया और 200 से अधिक स्कूली बच्चों और 12 शिक्षकों को अगवा कर लिया. देखने में यह किडनैपिंग बोको हरम स्टाइल की लगती है. लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया (CAN) के अनुसार, हमलावरों ने अगवारा स्थानीय प्रशासन के पापिरी समुदाय स्थित सेंट मैरी स्कूल में घुसकर 215 छात्र-छात्राओं और 12 शिक्षकों को पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें- मेरी सोच बदल गई है... न्यूयॉर्क मेयर ममदानी से मुलाकात के बाद ट्रंप के बदल गए सुर

'सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे'

CAN के नाइजर राज्य चैप्टर के प्रवक्ता डैनियल अटोरी ने बताया, 'मैं अभी गांव से लौटा हूं. मैंने स्कूल का दौरा किया और बच्चों के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि हम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जा सके.'

सरकार ने अब तक जारी नहीं किया बयान

फिलहाल इस घटना पर नाइजीरियाई सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है. यह अपहरण देश में बढ़ते आतंकी और आपराधिक नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें- दुबई में 'तेजस' क्रैश ने दिलाई दुनिया के सबसे घातक एयर शो हादसों की याद

क्या है बोको हरम?

बोको हरम एक इस्लामी चरमपंथी समूह है, जो विशेषकर महिलाओं और स्कूली छात्राओं को नाइजीरिया और आसपास के क्षेत्रों में किडनैप करता है. इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना और फिरौती लेना है. इस समूह के नाम का मतलब ही है, 'पश्चिमी शिक्षा वर्जित है'.