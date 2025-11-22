विज्ञापन

करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की एक सैमेस्टर की कितनी है फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई रसीद! रकम जान चौंक जाएंगे आप

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की बेटी समायरा एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं. समायरा की फीस कितनी है आइए आपको बताते हैं.

करिश्मा कपूर की बेटी की कितनी है कॉलेज की फीस
नई दिल्ली:

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद गरमा गया है.बिजनेसमैन का इसी साल जून में हार्ट अटैक से निधन हुआ है. उनके निधन के बाद से प्रॉपर्टी को लेकर बवाल हो रहा है.इस मामले में संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर और उनके भाई ने संजय की वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका आरोप है कि संजय की वसीयत में हेरफेर किया गया है.

लगाया था ये आरोप

इस संपत्ति विवाद की सुनवाई कोर्ट में नियमित रूप से हो रही है. पिछली सुनवाई में करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर ने अदालत में यह आरोप लगाया था कि उनकी दो महीने की कॉलेज फीस अब तक जमा नहीं की गई है. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस तरह का मेलोड्रामा न करने की सख्त हिदायत दी थी. इस आरोप के जवाब में अब प्रिया सचदेव कपूर के वकील शैल त्रेहन ने कोर्ट में समायरा की फीस भरने की रसीद पेश की हैं. वकील ने बच्चों की यूनिवर्सिटी फीस न भरे जाने के दावे का खंडन करते हुए कई दस्तावेज पेश किए हैं.

कितनी है समायरा की फीस

वकील शैल त्रेहन ने कोर्ट के सामने पर सेमेस्टर 95 लाख की भारी-भरकम फीस की रसीद रखी हैं. इन रसीदों के माध्यम से उन्होंने यह साफ किया है कि फीस पहले ही भरी जा चुकी है. वकील ने आगे बताया कि अगले सेमेस्टर की फीस की अगली किस्त दिसंबर महीने में जमा की जानी है. यह खुलासा समायरा के फीस भरने को लेकर चल रहे विवाद को विराम देता है.

कहां से कर रही हैं समायरा पढ़ाई

समायरा कपूर की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की है. इस समय हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं. करिश्मा कपूर की बेटी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइवेट है.

Karishma Kapoor, Samayra Kapoor College Fees
