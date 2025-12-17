'विदेशी धरती से भारत का फिर अपमान...', राहुल गांधी के जर्मनी में दिए बयान पर हमलावर हुई BJP

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि विनिर्माण (Manufacturing) मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है. उन्होंने जर्मनी के शहर म्यूनिख में ‘बीएमडब्ल्यू वेल्ट' (बीएमडब्ल्यू का प्रदर्शनी केंद्र) और बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत को विकास में तेजी लाने के लिए सार्थक विनिर्माण तंत्र बनाने की जरूरत है. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि संसद सत्र के दौरान उन्होंने 'विदेशी धरती से भारत का अपमान किया.'

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है. नेता प्रतिपक्ष को बहुत जिम्मेदारी के साथ व्यवहार रखना होता है, विशेष तौर पर तब जब नेता प्रतिपक्ष विदेश की भूमि पर हो. यहां सदन में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और राहुल गांधी जर्मनी में हैं. राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग खराब है. वे भारत के विरोध में बोलते हैं. वे जब भी बाहर जाते हैं तो सदन और भारत का अपमान करते हैं."

संबित पात्रा ने कहा कि हमने राहुल गांधी को म्यूनिख स्थित बीएमडब्ल्यू कारखाने का दौरा करते देखा है. राहुल गांधी की बार-बार विदेश यात्राएं और वहां से भारत का अपमान करना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत के प्रति भावनाओं को दर्शाता है. जब भी वो विदेश जाते हैं, वो संसद और भारत का अपमान करते हैं.

पुरी के सांसद ने आंकड़ों का हवाला देते हुए राहुल गांधी के इस दावे को खारिज कर दिया कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र नाजुक स्थिति में है और उसमें गिरावट आ रही है. उन्होंने कहा, “जहां तक ​​विनिर्माण की बात है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) सकारात्मक वृद्धि की ओर अग्रसर है. 2025 में देश में विनिर्माण की वृद्धि दर रिकॉर्ड 5.4 प्रतिशत रही. साथ ही, वर्तमान में हमारी जीडीपी 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, हम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती जीडीपी वाले देशों में से हैं, जिसमें विनिर्माण का योगदान लगभग 17 प्रतिशत है.”

गौरतलब है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी के दौरे पर हैं. राहुल गांधी के अनुसार, बीएमडब्ल्यू के संयंत्र दौरे का मुख्य आकर्षण टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल देखना था, जिसे बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था.

उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, ‘‘बीएमडब्ल्यू वेल्ट और बीएमडब्ल्यू संयंत्र के दौरे के साथ जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू की दुनिया का अनुभव करने का मौका मिला.''

LoP Shri @RahulGandhi visited BMW World in Munich, Germany, and took a guided tour of BMW Welt and the BMW Plant.



He was pleased to see TVS's 450cc motorcycle, developed in partnership with BMW—a proud moment to witness Indian engineering on display.



Manufacturing is the…

कांग्रेस नेता का कहना है कि बीएमडब्ल्यू के साथ साझेदारी में विकसित टीवीएस की 450 सीसी मोटरसाइकिल को देखना एक मुख्य आकर्षण था. उन्होंने कहा, ‘‘विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है. दुख की बात है कि भारत में विनिर्माण में गिरावट आ रही है. विकास में तेजी लाने के लिए, हमें अधिक उत्पादन करने की जरूरत है - सार्थक विनिर्माण तंत्र बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने की जरूरत है.''