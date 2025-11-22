Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर आईपीएल से पहले नहीं कर पाएंगे वापसी, 2-3 महीने के लिए बाहर रहना तय

भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. अय्यर धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रेनिंग में लौटने के लिए जल्दबाजी नहीं करने को कहा है. बता दें, श्रेयस अय्यर को पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी. शुरुआत में यह चोट सामान्य लग रही थी. लेकिन फिर फिर स्थिति बिगड़ गई और उन्हें आंतरिक रक्तस्त्राव होने के कारण आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था. बाद में बीसीसीआई की ओर से पुष्टि हुई कि श्रेयस की स्पिलीन फट गई थी, जिसके बाद उनकी ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी की गई थी.

श्रेयस अय्यर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर लौट आए हैं और वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं. हाल ही में अय्यर का एक स्कैन हुआ था. इसके बाद उन्हें बहुत हल्की एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया है. डॉक्टरों ने उन्हें ट्रेनिंग में वापस आने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाने को कहा है. अय्यर को कम से कम एक महीने तक ऐसी एक्सरसाइज नहीं करने के लिए कहा गया है, जो पेट पर दबाव डाले. अय्यर अभी दो महीने तक को ट्रेनिंग में नहीं लौटने वाले हैं.

ऐसे में उनका टी20 वर्ल्ड कप तक एक्शन से बाहर रहना तय है. इसके अलावा अय्यर आईपीएल के शुरुआती मैचों में हिस्सा ले पाएंगे, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है. दो महीने के बाद अय्यर का एक और स्कैन होगा, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वह कब से अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे. ऐसे में श्रेयस अय्यर का दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर रहना लगभग तय है.