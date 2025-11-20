विज्ञापन
IND vs RSA: 'उम्मीद है कि यह उनकी आंखें खोलेगा', ईडेन हार को लेकर गावस्कर खिलाड़ी और सेलेक्टरों पर बरसे

India vs South Africa: भारत दूसरा टेस्ट मैच खेलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईडेन में मिली हार का दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा है. गावस्कर ने बहुत ही अहम बात कही है

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले करीब 48 घंटों के भीतर दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने को है, लेकिन ईडेन गॉर्डन में चंद दिन पहले ही 30 रन से मिली हार से अभी भी पूर्व दिग्गज नहीं उबर पा रहे हैं. वास्तव में यह हार अगले कई सालों तक सालती रहेगी. अब महान सुनील गावस्कर (Gavaskar) ने अपने कॉलम में खिलाड़ियों सहित सेलक्टरों का आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उम्मीद है कि ईडेन की हार दोनों ही पक्षों की आंख खोलने का काम करेगी.

गावस्कर ने कॉलम में कहा, ' उम्मीद है कि ईडेन में दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली हार उन लोगों की आंख खोलने का काम करेगी, जो घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की ओर देखते हैं. उन बल्लेबाजों की ओर, जो ऐसी पिचों पर खेलने के अभ्यस्त हैं, जहां गेंद घूमती है और नीची रहती है. अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी विदेश में इतना ज्यादा खेलने में व्यस्त हैं कि वे घरेलू पिचों पर खेलने का अभ्यास नहीं करते.' सनी ने कुछ दिन पहले इंगित करते हुए कहा कि घरेलू क्रिकेट में खेलना इन्हें सही लय में रखेगा और स्पिन खेलने में बेहतर बनाएगा.

गावस्कर ने कहा, 'हमारे बहुत सारे खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते. अगर आप घरेलू क्रिकेट खेलोगे, तो आपको ऐसी पिचों पर खेलने का मौका मिलेगा? अब क्योंकि घरेलू स्तर पर भी टीम प्वाइंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह नॉकआउट मैचों के लिए क्वालीफाई कर सकें.' पूर्व ओपनर ने कहा, 'इसका मतलब यह है कि यहां ऐसी पिच मिलेंगी, जहां गेंद पिच पर थोड़ा रुक कर आएगी और थोड़ा घूमेगी. लेकिन हमारे बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलते. वर्तमान खिलाड़ियों में कोई भी नहीं खेलता. हमारे वर्तमान खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी आखिर रणजी ट्रॉफी खेलते है?

