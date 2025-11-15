'यह ज़्यादा गंभीर है', क्या शुभमन गिल दूसरी पारी में कर पाएंगे बल्लेबाजी ? सुनील गावस्कर ने दिया अपडेट

- शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में ऐंठन के कारण रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा
- गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं और चार रन बनाए, इसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा
- बीसीसीआई की मेडिकल टीम शुभमन गिल की गर्दन की चोट पर नजर रख रही है.
Shubmanm Gill Update: भारतीय कप्तान शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में गर्दन में ऐंठन आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए. जिसके कारण पहली पारी में गिल बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए. BCCI ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनकी प्रगति को देखकर उनके आगे खेलने के बारे में फैसला किया जाएगा.'' गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने चार रन बना. उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा, लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में ऐंठन हो गई. फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. यह घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी.
शुभमन गिल की चोट पर सुनील गावस्कर ने किया रिएक्ट
इसके बाद गिल की चोटिल को लेकर सुनील गावस्कर ने रिएक्ट किया. गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा "यह ज़्यादा गंभीर हो सकती है." उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि भारतीय कप्तान लगभग दो घंटे पहले मैदान से बाहर गए थे, लेकिन अभी तक मैदान पर नहीं आए हैं. वहीं, तस्वीरों से पता चलता है कि गिल को आज खेल शुरू होने से पहले ही गर्दन में दर्द महसूस हो रहा था.
भारतीय कप्तान रिटायर हर्ट
102* - दिलीप वेंगसरकर बनाम वेस्टइंडीज (टेस्ट, 1987)
60* - रोहित शर्मा बनाम न्यूजीलैंड (टी20ई, 2020)
11* - रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज (टी20ई, 2022)
52* - रोहित शर्मा बनाम IRE (टी20ई, 2024)
4* - शुभमन गिल बनाम SA (टेस्ट, 2025)*
भारत को पहली पारी में मिली 30 रन की बढ़त
दूसरी ओर भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां अपनी पहली पारी में 189 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 159 रन बनाए थे. इस तरह से भारत को पहली पारी के आधार पर 30 रन की बढ़त मिली है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं