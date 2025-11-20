विज्ञापन
156.7 की रफतार वाले सुपरस्टार तेज गेंदबाज मयंक यादव ने IPL 2026 से पहले कर दिया बड़ा ऐलान

Mayank Yadav on His Fitness Ahead of IPL 2025 LSG: मयंक ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी शेयर करने की संभावना पर भी अपनी खुशी जाहिर की, जिन्हें LSG ने रिटेंशन डेडलाइन से पहले SRH से ट्रेड किया था.

Mayank Yadav on His Fitness Ahead of IPL 2025 LSG
  • मयंक यादव ने अपनी पीठ की चोट से सफल सर्जरी के बाद फिटनेस सुधारकर बॉलिंग शुरू कर दी है और पूरी तरह तैयार हैं
  • लखनऊ सुपर जायंट्स ने चोट के बावजूद मयंक यादव को IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन किया है
  • मयंक यादव ने टीम मालिक संजीव गोयनका और मैनेजमेंट का भरोसा दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया है
Mayank Yadav on His Fitness Ahead of IPL 2025 LSG: इंडिया के पेस प्लेयर मयंक यादव ने अपनी चोट से रिकवरी के बारे में बताया है. कुछ दिनों पहले ही उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रिटेन किया था. 23 साल के मयंक, जिन्होंने पिछले सीज़न में 11 करोड़ रुपये में रिटेन होने के बाद सिर्फ दो मैच खेले थे, पीठ की चोट के फिर से उभरने के कारण पूरे 2024-25 के डोमेस्टिक सीज़न में नहीं खेल पाए. ऐसी अफ़वाहें थीं कि LSG उन्हें रिलीज कर सकती है, लेकिन फ़्रैंचाइज़ी ने अगले महीने के ऑक्शन से पहले उन्हें रिटेन करने का फैसला किया.

इस साल की शुरुआत में न्यूज़ीलैंड में सफल सर्जरी के बाद, मयंक का कहना है कि वह एक बार फिर खेलने के लिए तैयार हैं. इस युवा खिलाड़ी ने कहा, "मेरी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है. मैंने बॉलिंग शुरू कर दी है और अभी सब कुछ ट्रैक पर है."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया है. आने वाले सीज़न में, मैं पहले दिन से ही टीम के लिए अवेलेबल रहूंगा और उम्मीद है कि शुरू से ही टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा." मयंक ने IPL 2025 में पूरे समय बाहर रहने के बावजूद उन पर भरोसा दिखाने के लिए LSG के मालिक संजीव गोयनका और टीम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया.

"बिल्कुल. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं शुक्रगुजार हूं कि पिछले 2-3 सीजन में चोटों की वजह से हुई सभी दिक्कतों के बावजूद, LSG अभी भी मेरा साथ दे रहा है. टीम, मालिक, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मैदान पर और मैदान के बाहर," उन्होंने बताया.

यादव ने आगे कहा, "असल में, मालिक, डॉ. संजीव गोयनका ने मुझे भरोसा दिलाया कि जब भी मुझे जरूरत होगी या मेरी जिंदगी में जो भी जरूरत होगी, वह मेरे साथ हैं."

मयंक ने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी शेयर करने की संभावना पर भी अपनी खुशी जाहिर की, जिन्हें LSG ने रिटेंशन डेडलाइन से पहले SRH से ट्रेड किया था.

यादव ने कहा, "शमी भाई नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब में मेरे साथ थे. मैं उन्हें पिछले डेढ़ साल से जानता हूं. उनके साथ गेंदबाजी करना मेरे लिए बहुत रोमांचक होगा." मयंक के नाम IPL 2024 की सबसे तेज़ गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी है, जो 156.7 kmph की रफ़्तार से आई थी, जो उन्होंने बेंगलुरु में RCB के ख़िलाफ़ मैच में फेंकी थी.

