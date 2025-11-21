अगले 3 सालों में भारत आ रही हैं ये 5 शानदार SUV, जान लें फीचर्स

भारत के ऑटोमोबाइल बाज़ार पर आजकल SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) का दबदबा है. इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, कार कंपनियाँ अगले तीन सालों में अपनी SUV रेंज को और भी मजबूत करने की तैयारी में हैं. इस खबर में आपको अगले तीन सालों में भारत में लॉन्च होने वाली टॉप 5 SUV की जानकारी देते हैं, जो स्टाइल, पावर और तकनीक के मामले में आपको आपना दीवाना बना देंगी.

Mahindra Vision.S

यह महिंद्रा की नेक्स्ट-जेनरेशन सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV का कॉन्सेप्ट (नज़रिए) मॉडल है, जिसे आइकॉनिक बोलेरो के भविष्य के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है. यह आधुनिक डिजाइन और तकनीक के साथ महिंद्रा की मज़बूत विरासत को आगे बढ़ाएगी. यह कंपनी के SUV पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव लाएगी.

नेक्स्ट-जेन Tata Nexon

टाटा मोटर्स अपनी बेहद लोकप्रिय Nexon कॉम्पैक्ट SUV का सेकंड-जेनरेशन मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. इसमें पूरी तरह से नया डिजाइन (फुल रीडिज़ाइन) देखने को मिलेगा. हालांकि यह X1 प्लेटफॉर्म पर ही आधारित होगी.

Renault Duster

बंद होने के चार साल बाद, रेनॉल्ट डस्टर भारत में वापसी कर रही है. इसमें 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड HR13 पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 156 bhp की पावर देगा. इसमें मैनुअल और CVT दोनों गियरबॉक्स विकल्प होंगे. सस्ते मॉडल में Kiger का 1.0 लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

Nissan Tekton

निसान अपनी नई SUV, टेक्टॉन को बाज़ार में लाने के लिए तैयार है. इसका डिज़ाइन निसान की फ्लैगशिप SUV पेट्रोल जैसा है. इसमें बॉक्सी, सीधा बोनट, बोल्ड बम्पर और हेडलाइट्स को जोड़ने वाली स्लीक हॉरिजॉन्टल लाइट बार मिलेगी. इसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और हाइब्रिड सहित कई इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है.

Toyota Land Cruiser FJ

यह टोयोटा की Land Cruiser 250 सीरीज से नीचे की एक रग्ड SUV होगी, जिसका आकार बड़े Land Cruiser जैसा बॉक्सी होगा. इसमें 2.7 लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 4x4 ट्रांसमिशन के साथ आएगा. यह लगभग 160 hp की पावर और 245 Nm का टॉर्क देगा. यह खास तौर पर ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए बेहतरीन होगी.