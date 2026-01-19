IND vs NZ 3rd ODI: भारत को मिली हार के ठीक बाद रवींद्र जडेजा, शुभमन गिल को लेकर आई बड़ी खबर

Ravindra Jadeja Will Play in Ranji Trophy: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज समाप्त हो चुकी है और दोनों देश अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेंगे. वनडे कप्तान शुभमन गिल को इस सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में सेलेक्ट नहीं किया गया है. जबकि रवींद्र जडेजा इस फॉर्मेस से संन्यास से चुके हैं. वहीं इन दोनों को लेकर अब खबर है कि दोनों दिग्गज अब रणजी ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे. रवींद्र जडेजा के सौराष्ट्र के अगले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलने की उम्मीद है. यह मुकाबला 22 जनवरी से राजकोट में पंजाब के खिलाफ खेला जाएगा. इसके अलावा, शुभमन गिल के भी इस मैच में खेलने की रिपोर्ट्स हैं.

हार के बाद हुआ फैसला

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तुरंत बाद जडेजा के रणजी मैच में भागीदारी को लेकर फैसला हुआ. इंदौर में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक मुकाबले में 41 रन से हार का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट में दावा है कि वनडे कप्तान शुभमन गिल भी राजकोट जाएंगे. दोनों की औपचारिक पुष्टि सोमवार तक होने की उम्मीद है, और यदि वे ग्रुप बी के मैच के लिए उपलब्ध होते हैं, तो एक बार फिर राजकोट जाएंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में ही सीरीज का दूसरा मैच हुआ था और इसके बाद कारवां इंदौर पहुंचा था.

सौराष्ट्र और पंजाब अपनी-अपनी एलीट ग्रुप में निचले पायदान पर हैं. सौराष्ट्र ने पांच मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है (चार मैच ड्रॉ रहे हैं) और कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नीचे चौथे स्थान पर है. वहीं, पंजाब पांच मैचों में एक जीत और एक हार के साथ छठे स्थान पर है. टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में भारत के कप्तान गिल ने इस सीजन में एक भी रणजी मैच नहीं खेला है. उनका आखिरी मैच पिछले सीजन में कर्नाटक के खिलाफ था. जडेजा ने अपनी घरेलू टीम के लिए मध्य प्रदेश के खिलाफ एक मैच खेला था. इस मैच के बाद दोनों टीमों को एक-एक लीग मैच और खेलना है, और तत्काल कोई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम न होने के कारण, यह देखना बाकी है कि वे आखिरी मैच भी खेलेंगे या नहीं.

पहली बार वनडे सीरीज जीती न्यूजीलैंड

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (124 रन) का 54वां वनडे शतक भी भारतीय टीम के काम नहीं आ सका जिससे न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल (137 रन) और ग्लेन फिलिप्स (106 रन) के शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से रविवार को यहां तीसरे और अंतिम क्रिकेट मैच में 41 रन की जीत से सीरीज 2-1 से अपने नाम की. न्यूजीलैंड के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने 1989 से द्विपक्षीय वनडे मुकाबलों के लिए भारत का दौरा शुरू किया था लेकिन यहां कभी भी सीरीज नहीं जीती थी. इस जीत से उसने 37 साल बाद भारत में सीरीज जीतने का इंतजार खत्म किया.

भारत के तेज गेंदबाजों के शुरुआती झटकों के बावजूद न्यूजीलैंड ने मिचेल के लगातार दूसरे शतक और फिलिप्स के तूफानी सैकड़े से आठ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. कोहली (108 गेंद) का दबाव में खेला गया शानदार और जुझारू शतक भारतीय टीम के काम नहीं आ सका जिससे टीम जवाब में 46 ओवर में 296 रन पर ढेर हो गई.

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर vs विराट कोहली: वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसका रिकॉर्ड है दमदार

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: अगर बांग्लादेश हुआ बाहर तो इस टीम की हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में एंट्री