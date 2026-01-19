T20 World Cup: अगर बांग्लादेश हुआ बाहर तो इस टीम की हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में एंट्री

Scotland Can Play T20 World Cup 2026: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी योजना सुनिश्चित करने के लिए 21 जनवरी तक की डेडलाइन दी है. अगर बांग्लादेश अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तो उसकी जगह किसी दूसरी टीम को विश्व कप में जगह दी जा सकती है. बता दें, बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने आईपीएल 2026 से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था. इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भड़क उठा और उसने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड के मुकाबले भारत के बाहर शिफ्ट करने को लेकर आईसीसी को पत्र लिखा. आईसीसी और बीसीबी के बीच दो राउंड की बात हो गई है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने रूख पर उड़ा हुआ है.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि वह अपने ग्रुप स्टेज मैचों के लिए भारत जाने पर सहमत हो, अन्यथा स्कॉटलैंड को उनकी जगह टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा. स्कॉटलैंड को मौजूदा पुरुष टी20 रैंकिंग के आधार पर रिप्लेसमेंट के रूप में मौका मिलेगा.

यह अल्टीमेटम शनिवार को ढाका में आईसीसी और बीसीबी के बीच हुई बैठक के दौरान दिया गया. बैठक में भारत में सुरक्षा चिंताओं को लेकर बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई. बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार किया और अनुरोध किया कि उसके मैच भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में आयोजित किए जाएं. बोर्ड की चिंता मुख्य रूप से उस स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी की एडवाइजरी से उत्पन्न हुई, जिसे सभी 20 टीमों को भेजा गया था. इस एडवाइजरी में भारत में खतरे के स्तर को 'मीडियम से हाई बैंड' में बताया गया था.

हालांकि, आईसीसी ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी टीम या भारत में उनके खिलाफ कोई विशेष सुरक्षा खतरा नहीं है. साथ ही बीसीबी द्वारा आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव भी आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया, जिससे बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में खेलने की अनुमति नहीं मिली. बांग्लादेश को अपने चार ग्रुप स्टेज मैचों में से तीन मैच कोलकाता में और एक मैच मुंबई में खेलना है, जो 7 फरवरी से शुरू होंगे.

बीसीबी की सुरक्षा चिंताएं तब और बढ़ गईं जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने का निर्देश दिया. मुस्तफिजुर को पिछले साल केकेआर ने नीलामी में 9.2 करोड़ रुपये की डील पर साइन किया था. रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंता के रूप में देख रहा है. बांग्लादेश को 21 तारीख तक आईसीसी को जवाब देना होगा. अन्यथा उसकी जगह टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड की एंट्री हो सकती है. टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है.

