'नरक हो गई थी जिंदगी', 10 साल बाद ऋतिक के साथ लीगल बैटल को याद कर बोलीं कंगना-वो सिली एक्स 

सोशल मीडिया ट्रेंड हो और अभिनेत्री कंगना रनौत पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता है.अभिनेत्री ने सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करते हुए साल 2016 की बुरी यादों को ताजा किया है. कंगना ने उन पुराने दिनों को याद किया है, जब उनके और ऋतिक रोशन के बीच कानूनी नोटिस की लंबी जंग चली थी. हालांकि अभिनेत्री का मानना है कि पहले पता होता, तो इतना दुखी न होती. कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने साल 2016 की पुरानी यादों को शेयर किया है, हालांकि साल 2016 उनके लिए और उनके करियर के लिए शाप की तरह था. कानूनी मामलों से गुजरने से लेकर वे मीडिया ट्रायल का हिस्सा रहीं.

उन्होंने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, "अचानक सबको 2016 की याद क्यों आ रही है? मेरे करियर की रफ्तार तो बस शुरू से आखिर तक बढ़ती ही रही. 'क्वीन' और 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद मैं सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी, लेकिन फिर जनवरी 2016 में मेरे एक सहकर्मी ने मुझे वह विवादित कानूनी नोटिस भेजा, जिसने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और उसे दो हिस्सों में बांट दिया."

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "कामयाबी जहर बन गई और जिंदगी नरक बन गई. लोग अलग-अलग गुटों में बंट गए और कई कानूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं. दस साल पहले अगर मुझे पता होता कि 2026 में मैं हर खाने में कार्बोहाइड्रेट खा रही हूंगी, खूब हंस रही हूंगी और 2016 के सारे ड्रामे का कुछ भी मतलब नहीं रह जाएगा, तो सच में मैं तब इतनी दुखी नहीं होती. शुक्र है कि 2016 नहीं, हम 2026 में हैं."

साल 2016 कंगना के लिए वाकई नासूर बन गया था. ये वही साल था जब कंगना ने अपने और ऋतिक रोशन के रिश्ते की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी और बताया कि कैसे एक बड़े फिल्म निर्माता के बेटे ने उन्हें धोखा दिया. उन्होंने ऋतिक को 'पूर्व पागल प्रेमी' तक कहा. इसके बाद ऋतिक ने अभिनेत्री को कानूनी नोटिस भेजा और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा था, हालांकि इसके बाद मामला बढ़ता रहा और कानूनी नोटिस का दौर भी समय के साथ पेचीदा हो गया. कंगना ने ऋतिक रोशन और उनके पिता पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया, लेकिन समय के साथ मामला भी दब गया.