सचिन तेंदुलकर vs विराट कोहली: वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसका रिकॉर्ड है दमदार

Sachin Tendulkar vs Virat Kohli: चेज मास्टर विराट कोहली जब कर क्रीज पर रहे, फैंस की उम्मीदें जिंदा रहीं कि भारत इंदौर के होल्कर स्टेडियम में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी. लेकिन जैसे ही वो आउट हए, स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया. न्यूजीलैंड से मिले 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और उसने 71 के स्कोर पर ही रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के विकेटं गंवा दिए थे. इसके बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाला. पूर्व भारतीय कप्तान ने दिखाया कि उन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है. उन्होंने पहले रेड्डी के साथ पांचवें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की. फिर हर्षित के सातवें विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी की. जब तक कोहली क्रीज पर रहे, भारतीय टीम हारी नहीं थी. इस दौरान कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 85वां शतक भी जड़ा. लेकिन उनके विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड ने इंदौर वनडे सील किया.

वनडे में चेज के दौरान किसका रिकॉर्ड है दमदार

व्हाइट बॉल के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किंग कोहली का चेस के दौरान रिकॉर्ड इस फॉर्मेट के इतिहास में सबसे बेहतर है. कोहली वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. और अगर कोहली को कुछ पारियां और मिली तो वह इस लिस्ट में आसानी से पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं.

वनडे में रन चेज के दौरान सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने 236 मैचों की 232 पारियों में 42.33 की औसत और 88.44 की स्ट्राइक रेट से 8720 रन बनाए हैं. सचिन 26 बार नाबाद लौटे हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक और 52 अर्द्धशतक आए हैं. सचिन 15 बार खाता भी नहीं खोल पाए हैं.

बात अगर किंग कोहली की करें तो उन्होंने 171 मैचों की 164 पारियों में 65.78 की औसत और 93.82 की स्ट्राइक रेट से 8420 रन बनाए हैं. कोहली ने इस दौरान 29 शतक और 44 अर्द्धशतक लगाए हैं और वह सिर्फ 4 बार खाता खोलने में सफल नहीं हुए हैं. कोहली 36 मौकों पर नाबाद पवेलियन लौटे हैं. कोहली को सचिन को पीछे छोड़ने के लिए 301 रन चाहिए. कोहली का बल्ला चला तो उन्हें 3 पारियां ही लगेंगे इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए. बता दें, कोहली पहले ही वनडे इतिहास में सफल रन चेज के दौरान सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

कोहली शतक के बाद भी नहीं दिला पाए जीत

इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में कोहली ने अपने वनडे करियर के 54वें और अंतर्राष्ट्रीय करियर के 85वें शतक के लिए 91 गेंद लीं. लेकिन कीवी टीम के ख़िलाफ़ जंग में विराट अकेले योद्धा साबित हुए. विराट 46वें ओवर में आउट हुए और 47वें ओवर में मेहमान टीम ने भारत को हराते हुए वनडे के इतिहास में भारत में अपनी पहली सीरीज़ जीत दर्ज कर ली. यह कोहली के करियर का 9वां मौका रहा, जब वह शतक लगाने के बाद भी टीम इंडिया को जीत नहीं लगा पाए.

वनडे इतिहास में हार में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 14 शतक जड़े हैं. इसके बाद क्रिस गेल के 11 शतक हैं. कोहली और ब्रेंडन टेलर 9 शतकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

