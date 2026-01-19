यह मेरा महान सम्मान... ट्रंप ने पीएम मोदी को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भेजा निमंत्रण पत्र

अमेरिका में नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया गाजा गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया. उन्होंने लिखा "प्रधानमंत्री @narendramodi को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए @POTUS का आमंत्रण साझा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, जो गाजा में स्थायी शांति लाएगा. बोर्ड स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा!"

Honored to convey @POTUS invitation to Prime Minister @narendramodi to participate in the Board of Peace which will bring lasting peace to Gaza. The Board will support effective governance to achieve stability and prosperity! pic.twitter.com/HikLnXFFMp — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) January 18, 2026

ट्रंप ने क्या लिखा

पत्र में, ट्रंप ने कहा, "यह मेरा महान सम्मान है कि मैं आपको, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में, मध्य पूर्व में शांति को स्थिर करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भव्य प्रयास में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और साथ ही, वैश्विक संघर्ष को हल करने के लिए एक साहसी नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भी." अपने पत्र में, ट्रंप ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने की एक व्यापक योजना की अपनी 29 सितंबर की घोषणा का उल्लेख किया. ट्रंप ने लिखा, "अब समय आ गया है कि इन सभी सपनों को वास्तविकता में बदला जाए. योजना के केंद्र में शांति बोर्ड है, सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बोर्ड, जिसे एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन और संक्रमणकालीन शासी प्रशासन के रूप में स्थापित किया जाएगा."

सिर्फ साझेदारों को निमंत्रण

ट्रंप ने पत्र में लिखा है, 'हमारा प्रयास एक विशिष्ट समूह के राष्ट्रों को एक साथ लाएगा, जो स्थायी शांति बनाने की महान जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, एक सम्मान जो केवल उन्हीं के लिए आरक्षित है, जो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में शानदार निवेश करने के लिए तैयार हैं. हम अपने अद्भुत और प्रतिबद्ध साझेदारों को निकट भविष्य में आमंत्रित करेंगे, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक सम्मानित विश्व नेता हैं.

यह आमंत्रण उस समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन "बोर्ड ऑफ पीस" को औपचारिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. शुक्रवार को, व्हाइट हाउस ने "बोर्ड ऑफ पीस" में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सूची का खुलासा किया, जो उनके 20-बिंदु शांति योजना के दूसरे चरण की निगरानी करेंगे ताकि गाजा संघर्ष को समाप्त किया जा सके.

बोर्ड में नियुक्त लोग

एक बयान में कहा कि नियुक्ति पाने वाले नामों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजाय बंगा, और ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर शामिल हैं. घोषणा में गाजा कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के नाम भी बताए गए, जिसमें ब्लेयर, कुश्नर और विटकॉफ भी शामिल हैं. साथ ही तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान, कतर के राजनयिक अली अल थावादी और अन्य भी शामिल हैं.