ICC T20 Ranking: कप्तान सूर्यकुमार ने फिर हिला डाली रैंकिंग, अभिषेक की बादशाहत बरकरार, हार्दिक ने भी लगाई लंबी छलांग

ICC T20 Ranking: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी20 से पहले सूर्यकुमार पिछले एक साल से जूझ रहे थे. उनका औसत 12 से भी कम पर सिमट गया था, लेकिन दो ही मैचों में तूफानी प्रदर्शन से भारतीय कप्तान ने सबकुछ बदल दिया

Suryakumar Yadav, ICC Ranking: सूर्यकुमार यादव

हालिया सालों में लंबे समय तक टी20 फॉर्मेट में ICC T20 Ranking में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज रहे सूर्यकुमार ने फिर से खेला कर दिया है. यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टी20 से पहले तक पिछले साल भर बुरी तरह रनों के लिए जूझते रहे, लेकिन दो ही मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन से सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने रैंकिंग को हिला डाला है. सूर्यकुमार बुधवार को आईसीसी (ICC) की पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग (T20 Ranking) में बल्लेबाजों के वर्ग में पांच पायदान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए. भारत ने अभी तक पांच मैच की इस श्रृंखला के पहले तीनों मैच जीते हैं. पूर्व में नंबर एक रहे सूर्यकुमार ने इन मैच में 32, नाबाद 82 और नाबाद 57 रन बनाए जिससे वह रैंकिंग में आगे बढ़ने में सफल रहे.

अभिषेक का जलवा बरकरार

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप से पहले बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर हैं. तिलक वर्मा चोटिल होने के कारण इस श्रृंखला में नहीं खेल रहे हैं. रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में 32 गेंदों पर 76 रन बनाने वाले ईशान किशन ने 64वें स्थान पर रैंकिंग में फिर से प्रवेश किया है. शिवम दुबे (नौ स्थान ऊपर 58वें स्थान पर) और रिंकू सिंह (13 स्थान ऊपर 68वें स्थान पर) को भी अपने अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है.

दुबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से श्रृंखला जीतने के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान दो पायदान ऊपर चढ़कर 13वें और रहमानुल्लाह तीन पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे दरवेश रसूली 29 पायदान ऊपर चढ़कर 87वें स्थान पर पहुंच गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में 47 गेंदों पर खेली गई 86 रन की नाबाद पारी के दम पर शीर्ष 20 में पहुंच गए हैं. वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग (15 स्थान ऊपर 35वें स्थान पर) और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (18 स्थान ऊपर 44वें स्थान पर) को भी फायदा हुआ है.

मुजीब-उर-रहमान की भी छलांग

टी20 में गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान पांच पायदान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं. भारत के जसप्रीत बुमराह (चार पायदान ऊपर 13वें स्थान पर) और रवि बिश्नोई (13 पायदान ऊपर 19वें स्थान पर) की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है. दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश आठ पायदान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 32वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं.

बॉलिंग में हार्दिक का जलवा

भारत के हार्दिक पंड्या ने तीन मैचों में चार विकेट लेकर गेंदबाजी रैंकिंग में 18 पायदान की छलांग लगाई है और वह 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी वह दो पायदान ऊपर चढ़कर 53वें स्थान पर काबिज हो गए हैं. पांड्या ऑलराउंडरों की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर आ गए हैं. वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक 17 पायदान ऊपर 11वें और जो रूट 23वें से 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

