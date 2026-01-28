विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन है ये शख्स, जिसके सीने से लिपटकर रोईं अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा पवार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी बहन सुप्रिया सुले फूट-फूटकर रो पड़ीं. अजित पवार के निधन की खबर सुनने के बाद सुप्रिया सुले वहां खड़े एक बुजुर्ग के गले लगकर रो रही थीं. ये बुजुर्ग विट्ठल सेठ मनियार हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कौन है ये शख्स, जिसके सीने से लिपटकर रोईं अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा पवार
  • महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था
  • विमान हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जिसमें क्रू मेंबर और फ्लाइट अटेंडेंट भी शामिल थे
  • अजित पवार की बहन सुप्रिया सुले और पत्नी सुनेत्रा उनके निधन की खबर सुनकर गहरे सदमे में फूट-फूटकर रोईं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बारामती:

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया. अजित पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे. बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया. विमान में सवार अजित पवार समेत पांचों लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई. अजित पवार के निधन के बाद उनकी बहन सुप्रिया सुले फूट-फूटकर रोईं. अजित पवार के निधन की खबर आने के बाद बहन सुप्रिया सुले वहां खड़े एक बुजुर्ग के गले लगकर फूट-फूटकर रो रही थीं. अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा भी उन्हीं के गले लगकर रोईं. ये बुजुर्ग कोई और नहीं, बल्कि विट्ठल सेठ मनियार हैं जो शरद पवार के करीबियों में गिने जाते हैं.

विट्ठल सेठ मनियार एक कारोबारी हैं. वो शरद पवार के बेहद करीबी और पुराने पारिवारिक मित्र हैं. उन्होंने राजनीति के शुरुआती दिनों से ही शरद पवार का साथ दिया था. शरद पवार ने जब राजनीति में कदम रखा तो उस वक्त से विट्ठल सेठ उनके साथ थे. दोनों की दोस्ती कई दशकों पुरानी है और आज भी दोनों एक हैं. सुप्रिया सुले जिस तरह से उनके गले लगकर फूट-फूटकर रोईं, उससे पता चलता है कि विट्ठल सेठ आज भी पवार परिवार के कितने करीब हैं.

कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में विट्ठल सेठ ने शरद पवार के साथ अपनी दोस्ती को याद किया था. उन्होंने बताया था कि कॉलेज में दाखिला लेने के बाद मैंने छात्र प्रतिनिधि में शरद पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था. मैं हार गया लेकिन इस हार से मुझे एक अच्छा दोस्त मिला. दोस्त बनाना आसान है लेकिन दोस्ती को अंत तक निभाना मुश्किल है.

बारामती में गम का माहौल

अजित पवार ने सुबह मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी. बारामती में वो एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले थे. लेकिन बारामती में लैंडिंग के दौरान ही उनका प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन क्रैश के बाद आई तस्वीरों में दिख रहा है कि ये हादसा कितना भयावह था. पूरा का पूरा विमान जलकर रखा हो गया है. इस दुर्घटना में अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन हो गया.

बुधवार सुबह जैसे ही अजित पवार के निधन की खबर आई, वैसे ही बारामती में माहौल गमगीन हो गया. बारामती से उनका गहरा नाता रहा था. अजित पवार 1991 से यहां के विधायक थे. उनके निधन की खबर आने के बाद पूरा पवार परिवार बारामती पहुंच गया. उनकी बहन सुप्रिया सुले फूट-फूटकर रो पड़ीं. 

कैसे हुआ प्लेन क्रैश?

मुंबई से विमान ने सुबह उड़ान भरी थी. सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर ये बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. विमान में अजित पवार के साथ-साथ एक पीएसओ, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर सवार थे. सभी का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्विस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) करेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Pawar Death, Ajit Pawar Death In Plane Crash, Supriya Sule, Ajit Pawar
Get App for Better Experience
Install Now