10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका: यंत्र इंडिया लिमिटेड में 3979 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 : अगर आप 10वीं पास हैं या आपने ITI किया है तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) ने अपरेंटिस के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. कुल 3979 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें ITI और बिना ITI वाले, दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल.

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 : कब से शुरू होंगे आवेदन?

YIL अपरेंटिस भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 01 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी. फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 03 मार्च 2026 रखी गई है.

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 : खाली पदों का पूरा गणित

इस भर्ती के जरिए कुल 3979 युवाओं को चुना जाएगा, जिसे इसे दो हिस्सों में बांटा गया है

ITI ट्रेड: 2843 पद (अगर आपने संबंधित ट्रेड में ITI किया है).

नॉन-ITI ट्रेड: 1136 पद (अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं).

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 :कौन कर सकता है अप्लाई? (Eligibility)

नॉन-ITI ट्रेड के लिए: आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है.

ITI ट्रेड के लिए: 10वीं के साथ-साथ आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 : आयु सीमा

उम्मीदवार की उम्र कम से कम 14 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए (01 जनवरी 2026 तक). आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिलेगी.

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 : आवेदन फीस कितनी है?

फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी:

General/OBC: ₹200 + GST

SC/ST/PwD और महिलाएं: ₹100 + GST आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं.

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 : सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा?



शॉर्टलिस्टिंग: आपके अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी.

मेडिकल टेस्ट: फिटनेस चेक की जाएगी.

Yantra India Limited Apprentice Bharti 2026 : कैसे भरें फॉर्म? (Step-by-Step)

सबसे पहले YIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर 'Apprentice Recruitment 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी जेनरेट करें.

फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा करें.

अंत में फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट जरूर रख लें.

एक बात का ख्याल रखें फॉर्म भरने से पहले विभाग द्वारा जारी 'Official Notification' को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें ताकि कोई गलती न हो.

