IND vs NZ 4th T20I: विशाखापत्तनम में सूर्यकुमार यादव रचेंगे इतिहास! बस एक छक्का लगाकर मचाएंगे डबल धमाल

Suryakumar Yadav Upcoming T20 Record IND vs NZ 4th T20I: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इस वक्त अपने करियर के सुनहरे दौर में लौट चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ में उनका बल्ला जिस अंदाज में आग उगल रहा है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज़ों में गिना जाता है. सूर्या आज न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I में दो बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं और सिर्फ एक छक्के के साथ टी20 क्रिकेट के एक खास क्लब में शामिल हो जाएंगे.

नंबर 4 पर छक्कों का नया इतिहास रचने के करीब SKY

टी20 क्रिकेट में नंबर4 पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव अब तक 199 छक्के जड़ चुके हैं. यानी इस खास पोजीशन पर 200 छक्के पूरे करने के लिए उन्हें सिर्फ 1 छक्के की जरूरत है. जैसे ही SKY यह आंकड़ा छूते हैं वो नंबर 4 पर 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो जाएंगे. उनकी खासियत यह रही है कि वह मिडिल ऑर्डर में आते ही रन गति को बढ़ा देते हैं.

कप्तान के तौर पर भी बड़ा मुकाम करेंगे हासिल

सिर्फ बल्लेबाज़ ही नहीं, बल्कि कप्तान के रूप में भी सूर्यकुमार यादव लगातार खुद को साबित कर रहे हैं. टी20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर उनके नाम 49 छक्के दर्ज हैं. यानी 50 छक्कों का आंकड़ा छूने के लिए उन्हें 1 छक्के लगाने होंगे. यह उपलब्धि उन्हें उन कप्तानों की सूची में खड़ा कर देगी, जिन्होंने सीमित मैचों में ही आक्रामक बल्लेबाज़ी के दम पर बड़ा असर छोड़ा है.

सीरीज में शानदार प्रदर्शन

इस चल रही सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने अपने पुराने रंग में वापसी की है. वह अब तक तीन मैचों की तीन पारियों में 19 चौके और 8 छक्कों की मदद से 171 रन बना चुके हैं और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी हैं. उनके बाद इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा का नाम है, जिन्होंने 3 मैचों में 152 रन बनाए हैं.

SKY का अंदाज ही उन्हें बनाता है खास

सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी इनोवेटिव शॉटस है. फाइन लेग के ऊपर से स्कूप हो या कवर के ऊपर से फ्लिक शॉट, गेंदबाज़ों के पास उनके लिए कोई तय प्लानिंग नहीं होती. यही वजह है कि T20 क्रिकेट में वो लगातार रिकॉर्ड के करीब रहते हैं और बड़े मैचों में गेमचेंजर साबित होते हैं. गुवाहाटी में खेले जाने वाले मुकाबले में सभी की निगाहें सूर्या पर टिकी होंगी.