1966 में इतना था ताज होटल में ठहरने का खर्चा...उतना जितने में आ जाए 2 तोले सोना

वक्त कितना बदल गया है, इसका अंदाजा कभी किसी पुरानी तस्वीर से लगता है...तो कभी एक रसीद से. मुंबई के ताज होटल का 1966 का एक बिल सोशल मीडिया पर सामने आया और देखते ही देखते लोगों को पुराने जमाने की कीमतें याद आ गईं.

ताज की एक रात और 1966 की कीमत, सोशल मीडिया पर छाया पुराना बिल

Taj Hotel Old Bill: मुंबई की शान माने जाने वाले ताजमहल पैलेस होटल एक बार फिर चर्चा में है. वजह है 1966 का एक पुराना बिल, जो रेडिट पर वायरल हो रहा है. इस बिल में ताज होटल में एक दिन रुकने का कुल खर्च 200 रुपये से भी कम दिखाया गया है. आज जहां इसी होटल में एक रात का किराया 34 हजार रुपये से ऊपर है, वहां यह आंकड़ा लोगों को हैरान कर रहा है.

Photo Credit: pexels

1966 में कमरे का किराया कितना था (Room Tariff In 1966)

वायरल बिल के मुताबिक, 10 जनवरी 1966 को ताजमहल पैलेस में एक कमरे का किराया 105 रुपये था. इसके साथ सर्विस और स्टाफ चार्ज के तौर पर 11 रुपये 70 पैसे जोड़े गए थे. कुछ अतिरिक्त शुल्क मिलाकर कुल बिल करीब 127 रुपये 70 पैसे बना. यह भुगतान रेवेन्यू स्टैंप वाली रसीद से किया गया था, जो उस दौर की आम प्रक्रिया मानी जाती थी.

Photo Credit: REDDIT

सोने से भी महंगा था होटल का बिल (Hotel Cost Vs Gold Price)

दिलचस्प बात यह है कि 1966 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 83 से 85 रुपये के आसपास थी. यानी उस समय ताज होटल में एक दिन रुकना 10 ग्राम सोने से भी ज्यादा महंगा सौदा माना जाता था. आज के मुकाबले तब महंगाई कम थी, लेकिन ताज पहले भी लग्जरी की पहचान था.

सोशल मीडिया पर क्यों छाया ताज होटल (Why Taj Hotel Is Trending)

कई यूजर्स ने लिखा कि आज इतने पैसों में चाय भी मुश्किल से मिलती है. कुछ ने इसे महंगाई का सबसे सटीक उदाहरण बताया. पोस्ट करने वाले यूजर ने कहा कि यह बिल उनके दोस्त के परिवार के पुराने कागजात में मिला. ताज होटल का यह पुराना बिल सिर्फ एक रसीद नहीं, बल्कि वक्त और कीमतों के बदलते मिजाज की कहानी है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है.

