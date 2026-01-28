विज्ञापन
India vs New Zealand 4th T20I Match Today Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (28 जनवरी 2026) विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में शाम 6.30 बजे आएंगे. वहीं का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि शाम 7.00 बजे से देखने को मिलेगा. मैच के दौरान भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज की चौथी जीत हासिल करना चाहेगी, जबकि कीवी टीम अपनी पहली जीत के लिए जोर आजमाइश करेगी. (Live Cricket Score)

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन 

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई. 

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी. 

Jan 28, 2026 17:45 (IST)
नमस्कार!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के चौथे मुकाबले में आपका स्वागत है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ. 

