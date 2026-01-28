Ajit Pawar Death News LIVE Updates: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बुधवार सुबह 8 बजे के करीब बारामती एयरपोर्ट के निकट लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया. क्रैश लैंडिंग के साथ विमान में आग लग गई. इसमें अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई है. उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती के दौरे पर थे, जहां जिला परिषद के चुनाव को लेकर उनकी चार अहम चुनावी सभाएं होनी थीं. बताया जा रहा है कि उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, उसी वक्त प्लेन एक्सीडेंट हो गया. अजित पवार के परिजन, उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो गई हैं. डीजीसीए ने भी प्लेन हादसे की पुष्टि कर दी है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की और प्लेन क्रैश की घटना की तफ्सील से जानकारी ली. विमान हादसे की जांच का जिम्मा AAIB को सौंपा गया है. नागर विमानन महानिदेशालय DGCA की टीम घटनास्थल का दौरा कर सकती है.

Ajit Pawar Plane crash LIVE Updates: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन