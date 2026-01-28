विज्ञापन
Ajit Pawar Death News LIVE Updates: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बुधवार सुबह 8 बजे के करीब बारामती एयरपोर्ट के निकट लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया. क्रैश लैंडिंग के साथ विमान में आग लग गई. इसमें अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई है. उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती के दौरे पर थे, जहां जिला परिषद के चुनाव को लेकर उनकी चार अहम चुनावी सभाएं होनी थीं. बताया जा रहा है कि उनका विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, उसी वक्त प्लेन एक्सीडेंट हो गया. अजित पवार के परिजन, उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो गई हैं. डीजीसीए ने भी प्लेन हादसे की पुष्टि कर दी है. 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की और प्लेन क्रैश की घटना की तफ्सील से जानकारी ली. विमान हादसे की जांच का जिम्मा AAIB को सौंपा गया है. नागर विमानन महानिदेशालय DGCA की टीम घटनास्थल का दौरा कर सकती है. 

Jan 28, 2026 10:57 (IST)
बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत के मामले की जांच एएआईबी करेगी.  एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेगी. 

AAIB की टीम घटना के कारणों की तलाश करेगी. विमान हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है.  AAIB पड़ताल करेगी कि क्या क्या तकनीकी खराबी की वजह से हुई है घटना या इंजन में दिक्कत थी. AAIB की टीम सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. सूत्रों के अनुसार डीजीसीए की टीम भी घटनास्थल का दौरा करेगी.

Jan 28, 2026 10:53 (IST)
Jan 28, 2026 10:51 (IST)
अजित पवार के साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव की भी मौत हो गई है. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. 

Jan 28, 2026 10:47 (IST)
अजित पवार के निधन की खबर सुनकर NCP के विधायक बिलख बिलख कर रोने लगे. लोहा-कंधार विधानसभा सीट से एनपीसी विधायक प्रताप पाटिल चिखलीकर इस खबर को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए और कैमरे के सामने ही भावुक हो गए. प्रताप पाटिल चिखलीकर नांदेड जिले में एनसीपी के एकमात्र विधायक हैं.

Jan 28, 2026 10:45 (IST)
Jan 28, 2026 10:35 (IST)
अजित पवार का विमान सुबह 8:45 बजे क्रैश हो गया. जानें NCP नेता का विमान कहां जा रहा था.

पढ़ें पूरी खबर- अजित पवार का निधन: बारामती में विमान हादसा, 8:45 बजे हुआ क्रैश, कहां से कहां जा रहे थे NCP नेता?

Jan 28, 2026 10:29 (IST)
महाराष्ट्र के बारामती जिले में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है. महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बारामती प्लेन क्रैश की जानकारी ली. 

Jan 28, 2026 10:22 (IST)
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विमान हादसे में मौत से ठीक पहले सोशल मीडिया पोस्ट किया था. प्लेन एक्सीडेंट के ठीक पहले X पर स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि दी थी.

Jan 28, 2026 10:17 (IST)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन को 7  बजे मुंबई से उड़ान भरना था और 7.40 पर बारामती में शेड्यूल लैंडिंग थी. करीब 8.45 बजे ये विमान हादसे का शिकार हो गया. 

Jan 28, 2026 10:07 (IST)
अजित पवार के प्लेन में कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश इसमें सवार थे. विमान का वजन 9752 किलोग्राम था. VSR वेंचर्स प्रालि का ये प्लेन था. 

Jan 28, 2026 09:58 (IST)
अजित पवार की विमान दुर्घटना पर डीजीसीए का बयान भी आया है. विमान की संचालन कंपनी वीएसआर बताई जा रही है. ये लेयरजेट 45 है, जिसका पंजीकरण वीटी-एसएसके है. बारामती हवाई अड्डा के निकट ये घटना हुई. विमान में पायलट समेत 5 लोग सवार थे.

Jan 28, 2026 09:49 (IST)
Jan 28, 2026 09:46 (IST)
जानकारी मिली है कि प्लेन एक्सीडेंट में अजित पवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं. अजित पवार सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे. विमान में अजित पवार के साथ उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड मौजूद थे. बारामती एयरपोर्ट पर उतरते समय प्लेन का संतुलन बिगड़ गया और वह हादसे का शिकार हो गया. क्रैश लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई. खबरें आई हैं कि अजित पवार को गंभीर चोटें लगी हैं. उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. विमान में सवार सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं.

