Rain Alert: आसमान में घने बादल, दिल्ली NCR में आज फिर बारिश के आसार! यूपी-उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक बदलेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार को बारिश का दौर देखने को मिला. बादलों की गड़गड़ाहट के साथ चमकती बिजली ने डर पैदा किया. राजस्थान, हरियाणा के साथ दिल्ली के भी कुछ इलाकों में ओले गिरने के वीडियो सामने आए. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत पश्चिमोत्तर भारत में आज भी बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है.दिल्ली में बादल छाए रहेंगे लेकिन आज बारिश का अनुमान नहीं है. जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं. हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जगहों पर हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है. 30 जनवरी की रात उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इससे दिल्ली में एक बार फिर से बरसात होने का अनुमान है.

28 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली में लगातार बादल छाये रहने की संभावना है. सुबह के वक्त धुंध छाई रहती है. जबकि 1 फरवरी को बादल छाने के साथ सुबह के वक्त बारिश हो सकती है. बिजली गिरने के साथ बादलों की गड़गड़ाहट फिर सुनाई देगी. वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी.

28 जनवरी को बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलेंगी

30 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय होगा

1 और 2 फरवरी को फिर से मैदानी इलाकों में बारिश के आसार

28 जनवरी को पूर्वांचल और वेस्ट यूपी में भी बारिश होने की संभावना

यूपी में आज भी बारिश की संभावना

उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन बारिश के आसार हैं. यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले भी शामिल हैं. वेस्ट यूपी के कई इलाकों में ओले भी गिरने की संभावना है. नोएडा, बागपत, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ, कानपुर, उन्नाव तक बारिश होने का अलर्ट है. उत्तर प्रदेश में संभल, मुरादाबाद जैसे जिलों में 27 जनवरी को ओलावृष्टि भी देखी गई.

Delhi Weather News

दिल्ली में ठंड में कमी

दिल्ली में भले ही बारिश हुई हो और बादल छाए हों, लेकिन ठंड में थोड़ी कमी आई है. 28 जनवरी को दिन में तापमान 11 से 13 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री रह सकता है. आने वाले दिनों में 31 जनवरी तक टेंपरेचर थोड़ा गिरेगा और 5 से 7 डिग्री तक लुढ़क जाएगा. जबकि 1 फरवरी से फिर 12 से 14 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच जाएगा.