साए की तरह अजित पवार के साथ रहते थे, प्लेन क्रैश में गई जान; बॉडीगार्ड विदीप के पड़ोसियों ने की यह मांग

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को हुए प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया. अजित पवार के साथ उस प्राइवेट जेट में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई. इसमें अजित पवार के अंगरक्षक विदीप दिलीप जाधव भी एक थे. इस दर्दनाक हादसे में विदीप जाधव की मौत के बाद NDTV की टीम उनके घर पहुंची. जहां वो किराये के मकान में रहा करते थे. उनके कमरे पर ताला लटका मिला. आस-पास के लोगों ने बताया विदीप जाधव के बारे में बात की. लोगों ने बताया कि विदीप जाधव पिछले कई वर्षों से विटावा स्थित 'श्रीकृष्ण विहार' में रह रहे थे. उनके रिश्तेदारों और मित्रों ने NDTV से बात की, जिसमें उन लोगों ने बताया कि विदीप बेहद भले इंसान थे. अपने काम से मतलब रखते थे. सबसे मिलजुल कर रहा करते थे.

अजित पवार के बॉडीगार्ड विदिप जाधव, जिनकी प्लेन क्रैश में साथ ही गई जान.

पड़ोसी ने बताया- विदीप के परिवार में कौन-कौन?

पड़ोसी श्रुति वाल्कर ने बताया कि विदीप की फैमिली में माता-पिता, पत्नी और बेटा-बेटी हैं. उन्होंने कहा कि सुबह जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी हमने उन्हें देखा. वो बाइक पर जा रहे थे. दो-तीन घंटे बाद हादसे के बारे में जानकारी मिली, जिसमें पता चला कि दादा की मौत हो गई, विदीप भी नहीं रहे. इस हादसे की पूरी जांच-पड़ताल होनी चाहिए. जो कंपनी है, उसपर कार्रवाई होनी चाहिए.

अजित पवार के बॉडीगार्ड विदिप जाधव के घर पर लटका ताला.

साये की तरह अजित पवार के साथ रहते थे विदीप जाधव

विदीप दिलीप जाधव महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के वफादार और सतर्क अंगरक्षक (PSO) थे. वे 2009 से मुंबई पुलिस में सेवारत थे और वर्षों से अजित पवार के साथ साये की तरह रहते थे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते थे. दुखद रूप से बारामती में एक चार्टर विमान दुर्घटना में विदीप जाधव का निधन हो गया, जिसमें सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई.



ठाणे के विटावा के रहने वाले थे अजित पवार के PSO

मिली जानकारी के अनुसार विदीप जाधव 2009 से मुंबई पुलिस में कार्यरत थे. उनकी गिनती अजित पवार के भरोसेमंद बॉडीगार्ड (PSO) के रूप में की जाती थी. वो एक बेहद सतर्क और अनुशासित पुलिसकर्मी थे. विदीप मूल रूप से ठाणे के विटावा इलाके के रहने वाले थे. अजित पवार के दौरे और सभाओं के दौरान विदीप की उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.



विदीप जाधव के पड़ोसी सुशांत सूर्यराव, ऋषिकेश सहित अन्य लोगों ने भी उनके बारे में बताया. हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे और मामले की जरूरी जांच व कार्रवाई की मांग की.



यह भी पढ़ें - अजित पवार की पहचान कलाई की घड़ी से की गई....विमान क्रैश साइट से NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट