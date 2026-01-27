Pathaan Collection: पठान से आगे निकली बॉर्डर 2? शाहरुख खान और सनी देओल में किसने मारी बाजी

Pathaan Collection: बॉर्डर 2 की इन दिनों हर तरफ काफी चर्चा है. फिल्म ने कमाई में कई फिल्मों को पीछे छोड़ डाला है. उसमें से एक शाहरुख खान की फिल्म पठान भी है. प्रतिदिन की तुलना में चौथे दिन बॉर्डर 2 ने पठान को पीछे छोड़ दिया है. ग्रॉस कलेक्शन में बॉर्डर 2 ने 250 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. लेकिन शाहरुख खान की फिल्म पठान की बात की जाए तो उसने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई की आंधी ला दी थी. 2023 में रिलीज हुई पठान की कमाई के बराबर कोई भी फिल्म नहीं थी.

पठान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया. रिलीज के सिर्फ चार दिनों में ही यह फिल्म दुनिया भर में 429 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि भारत में फिल्म ने 265 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए, जबकि विदेशों से 164 करोड़ रुपये आए. फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी. हिंदी वर्जन में चार दिनों का नेट कलेक्शन 212.50 करोड़ रुपये पहुंच गया था. इसमें तमिल और तेलुगु वर्जन से भी 7.50 करोड़ रुपये जोड़े. चौथे दिन हिंदी वर्जन ने 51.50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म ने चौथे दिन (रिपब्लिक डे) पर 63.59 करोड़ रुपये का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दर्ज किया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिपब्लिक डे कलेक्शन है. बॉर्डर 2 के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने चार दिन में दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 251 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

सबसे तेज 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म

पठान ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यह सबसे तेजी से 200 करोड़ रुपये क्लब में पहुंचने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. पहले यह रिकॉर्ड केजीएफ 2 (पांचवें दिन) और बाहुबली 2 (हिंदी वर्जन, छठे दिन) के पास था. चार दिनों में तीन बार 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करना भी नया इतिहास है. शाहरुख खान की यह स्पाई थ्रिलर दर्शकों को खूब पसंद आई. दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ यह फिल्म चार साल बाद शाहरुख की बड़ी वापसी थी.