विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 का बेस्ट कौन? हाशिम अमला ने बताए 3 नाम, रोहित शर्मा टॉप पर, वजह है खास

हाशिम अमला ने रोहित शर्मा, हेनरिक क्लासेन और सूर्यकुमार यादव को अपने पसंदीदा टी20 बल्लेबाजों में चुना है.

Read Time: 2 mins
Share
T20 का बेस्ट कौन? हाशिम अमला ने बताए 3 नाम, रोहित शर्मा टॉप पर, वजह है खास
South African legend Hashim Amla
  • हाशिम अमला ने टी20 फॉर्मेट के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों में रोहित शर्मा को सबसे ऊपर स्थान दिया है
  • रोहित शर्मा ने साल 2024 में T20I क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वनडे और आईपीएल में सक्रिय हैं
  • विराट कोहली ने भी टी20 प्रारूप से संन्यास लिया है और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर खेलते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दक्षिण अफ्रीकी पूर्व क्रिकेटर हाशिम अमला मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके रिकॉर्ड उनकी महानता को खुद दर्शाते हैं. 42 वर्षीय अमला क्रिकेट से जुड़ी किसी बात पर चर्चा करते हैं तो वह सुर्खियों में आ जाता है. हाल ही में उन्होंने शुभंकर मिश्रा के साथ एक यूट्यूब पॉडकास्ट पर क्रिकेट से संबंधित खास चर्चा की है. पूर्व अफ्रीकी दिग्गज से जब टी20 फॉर्मेट के उनके पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पुछा गया तो उन्होंने सबसे पहले पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिया. उन्होंने कहा, 'रोहित. वो अब भी मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं. मुझे उन्हें खेलते हुए देखना बहुत पसंद है. वो शानदार हैं यार. टी20 क्रिकेट में भी उसके शॉट्स में एक सहजता है. उन्हें टी20 क्रिकेट खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है.'

टी20 से संन्यास ले चुके हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने साल 2024 में भारतीय टीम को टी20 का खिताब दिलाने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. उसी मुकाबले के बाद उनके साथी दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी टी20 प्रारुप को अलविदा कह दिया था. रोहित शर्मा और विराट कोहली जरुर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. मगर वनडे और इंडियन प्रीमियर लीग में वह अब भी सक्रीय हैं. आईपीएल में रोहित मुंबई इंडियंस, जबकि विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं.

रोहित के बाद अमला ने इन 2 खिलाड़ियों का किया चुनाव

रोहित शर्मा के बाद अमला ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का चुनाव किया. 34 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने 265 टी20 मुकाबले खेलते हुए 31.19 की औसत 5,927 रन बनाए हैं. जिसमें 35 अर्द्धशतक और 3 शतक शामिल है.

अंत में अफ्रीकी दिग्गज ने टीम इंडिया के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का चुनाव किया. मुंबई के इस बल्लेबाज ने 337 टी20 मैचों में 35.10 की औसत से 8,776 रन बनाए हैं. जिसमें 59 अर्धशतक और 6 शतक शामिल है.

यह भी पढ़ें- नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में हो गए अमर, जो नहीं कर पाए स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, वो कर दिखाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
South Africa, Hashim Mahomed Amla, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now