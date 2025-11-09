विज्ञापन
नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में हो गए अमर, जो नहीं कर पाए स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, वो कर दिखाया

Nathan Ellis Created History: नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले खिलाड़ी बन हैं.

Nathan Ellis
  • नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया की ओर से टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.
  • एलिस ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में कुल नौ विकेट हासिल कर रिकॉर्ड बनाया.
  • इससे पहले मिचेल मार्श और एश्टन एगर के नाम टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आठ-आठ विकेट का रिकॉर्ड था.
Nathan Ellis Created History: नाथन एलिस ने इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले कंगारू खिलाड़ी बन हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि संयुक्त रुप से 2 गेंदबाजों के नाम दर्ज थी. ये गेंदबाज कोई और नहीं मौजूदा कप्तान मिचेल मार्श के साथ-साथ एश्टन एगर थे. मार्श ने 2021 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 8 विकेट चटकाए थे. वहीं एगर ने 2020 और 2021 में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रमशः 8-8 सफलता प्राप्त की थी. मगर पिछले मुकाबले में एलिस ने भारत के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 9 विकेट चटकाते हुए यह विशेष उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

भारत के खिलाफ शानदार रहा नाथन एलिस का प्रदर्शन

भारत के खिलाफ संपन्न हुए 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में नाथन एलिस का प्रदर्शन सराहनीय रहा. पहले मुकाबले में उन्हें 1 सफलता प्राप्त हुई. दूसरे मैच में 21 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. तीसरे और चौथे टी20 मुकाबले में उनका ग्राफ और बढ़ गया. इन दोनों मुकाबले में वह क्रमशः 3-3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे. आखिरी मुकाबले में उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी. 

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक T20I सीरीज में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज

9 - नाथन एलिस - भारत - 2025 (5 पारी)

8 - एश्टन एगर - दक्षिण अफ्रीका - 2020 (3 पारी)

8 - एश्टन एगर - न्यूजीलैंड - 2021 (5 पारी)

8 - मिचेल मार्श - वेस्टइंडीज - 2021 (5 पारी)

