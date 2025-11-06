विज्ञापन

52 की है उम्र, तो क्या खाकर करें दिन शुरू, रात को सोने से पहले क्या खाएं? एक्ट्रेस ने बताया पूरे दिन का डाइट प्लान

हाल ही में विद्या ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटो शेयर की हैं और साथ ही अपनी फिटनेस का सीक्रेट भी बताया है. विद्या ने अपना डाइट रुटीन शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह अपने पूरे दिन में क्या-क्या खाती हैं.

चक दे की गोलकीपर विद्या मालवडे अब फिटनेस गुरु
नई दिल्ली:

'चक दे इंडिया' एक्ट्रेस विद्या मालवडे अपनी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन के लिए सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहती हैं. वो न सिर्फ एक शानदार एक्ट्रेस हैं बल्कि एक योगा ट्रेनर भी हैं. हाल ही में विद्या ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटो शेयर की हैं और साथ ही अपनी फिटनेस का सीक्रेट भी बताया है. विद्या ने अपना डाइट रुटीन शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने पूरे दिन में क्या-क्या खाती हैं. तो आइए जानते हैं किस तरह से खुद को फिट रखती हैं विद्या.

ऐसी होती है विद्या की सुबह 

विद्या का दिन सुबह 5:20 पर शुरू होता है. वो 6:40 तक मेडिटेशन और मंत्रों का जाप करती हैं ताकि दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो. इसके बाद गुनगुने पानी में नींबू, दालचीनी, त्रिफला, सोंठ, सेब का सिरका और एक टीस्पून देसी A2 घी मिलाकर पीती हैं. ये ड्रिंक उनके डिटॉक्स और डाइजेशन दोनों में मदद करता है.

हेल्दी डाइट और बैलेंस्ड मील्स 

विद्या का डाइट प्लान बेहद सादा लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर है. योग करने के बाद वो 10:30 पर नाश्ते में सब्जियों वाला बेसन-टोफू चीला खाती हैं और साथ में पांच बादाम और दो अखरोट लेती हैं. लंच में विद्या सांभर, गोभी या शकरकंद की सब्जी, सॉटेड टोफू और चुकंदर-एवोकाडो सलाद खाती हैं जिसमें ऑलिव ऑयल और नींबू का रस होता है. डिनर के लिए वो कद्दू और गाजर से बना सूप पीती हैं जिसमें ऊपर से नट्स और सीड्स डालती हैं. विद्या का मानना है कि हल्का और नेचुरल खाना ही फिटनेस का असली सीक्रेट है.

फिटनेस मंत्र और खाने की सोच 

विद्या का फिटनेस मंत्र सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि पॉजिटिविटी भी है. वो कहती हैं कि हर मील से पहले तीन बार गहरी सांस लें और मुस्कुराकर ‘थैंक यू' कहें. इससे न सिर्फ माइंड रिलैक्स होता है बल्कि डाइजेशन भी बेहतर होता है. वो अपनी बॉडी की सर्केडियन रिदम के अनुसार काम करती हैं यानी सूर्यास्त के बाद ही डिनर करती हैं. विद्या सोमवार और शनिवार को वेजीटेरियन रहती हैं जबकि बाकी दिनों में अंडे और मछली खाती हैं. उनका मानना है कि शरीर को ज़रूरत के हिसाब से बैलेंस देना चाहिए ताकि क्रेविंग्स पर कंट्रोल रहे.

देसी घी और नेचुरल नुस्खे का जादू 

विद्या मालवडे के फिटनेस सीक्रेट में सबसे खास जगह है देसी घी की. उनका कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ स्किन की इलास्टिसिटी और बालों की मजबूती बनाए रखने के लिए घी ज़रूरी है. ये न सिर्फ स्किन को मॉइस्चर देता है बल्कि ज्वॉइंट्स को भी ल्यूब्रिकेट करता है.

अच्छी नींद का देसी नुस्खा 

विद्या ने इंसोमनिया से जूझ रहे लोगों के लिए घर का नुस्खा बताया है. विद्या का कहना है कि आधा टीस्पून घी को गर्म करें और इसमें एक चुटकी जायफल का पाउडर मिलाएं. इसकी दो-दो बूंदें अपनी नाक में डालें. आपको काफी अच्छी नींद आएगी. इसके अलावा हमेशा देसी A2 घी का इस्तेमाल करें.

पाचन सुधारने वाला काढ़ा 

विद्या ने एक डाइजेस्टिव काढ़ा की रेसिपी भी शेयर की हैं. इसके लिए आपको चाहिए जीरा, सौँफ, अजवाइन, सोंठ. खाना खाने के बाद पानी में इन सभी चीजों को अच्छे से उबालें और पी लें. इससे आपके पाचन में सुधार होगा.

